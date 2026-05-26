Giá cà phê giảm nhẹ, lùi về mốc 87.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 26-5, giá cà phê trong nước tiếp tục giảm 300-400 đồng/kg, lùi về mốc 87.000 đồng/kg. Điều này phản ánh sự thận trọng của thị trường cà phê nội địa khi giá thế giới liên tục biến động mạnh trong nhiều phiên gần đây.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay lần lượt giảm 300 đồng/kg và 400 đồng/kg, cùng được giao dịch quanh mức 87.600 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá cà phê cũng giảm 400 đồng/kg, hiện còn 87.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tuần qua tiếp tục tăng trên các sàn giao dịch. Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7-2026 tăng 91 USD/tấn, lên mức 3.456 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9-2026 tăng thêm 65 USD/tấn, đạt 3.310 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7-2026 cũng tăng 5,5 US cent/pound, lên mức 272,35 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 tăng 4,7 US cent/pound, đạt 264,8 US cent/pound.

Dù thị trường điều chỉnh ngắn hạn, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá nguồn cung cà phê toàn cầu chưa thực sự dồi dào. Theo Reuters, đà tăng của giá cà phê thế giới trong tuần qua chủ yếu được hỗ trợ bởi lượng tồn kho trên sàn ICE tiếp tục duy trì ở mức thấp trong khi nguồn cung giao ngay chưa thực sự dồi dào.