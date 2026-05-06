Ngày 6-5, giá hồ tiêu giảm nhẹ 500 đồng/kg tại Gia Lai

(GLO)- Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 6-5 duy trì mức giá ổn định ở hầu hết địa phương, chỉ tăng nhẹ 500 đồng/kg tại tỉnh Gia Lai. Hiện giá thu mua dao động trong khoảng 140.000-144.000 đồng/kg.

Giá thu mua hồ tiêu hôm nay dao động trong khoảng 140.000-144.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Cụ thể, sau khi giảm, giá hồ tiêu tại Gia Lai hôm nay lùi về mức 140.000 đồng/kg.

Các vùng trồng trọng điểm khác, hồ tiêu đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, hồ tiêu tại Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức giá cao nhất 144.000 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh giữ mức 142.500 đồng/kg, trong khi Đồng Nai ổn định quanh 142.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi ngang trong khoảng 6.100-6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l; giá tiêu trắng giao dịch ở mức 9.000 USD/tấn.