Ngày 6-5, giá hồ tiêu giảm nhẹ 500 đồng/kg tại Gia Lai

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo qdnd.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 6-5 duy trì mức giá ổn định ở hầu hết địa phương, chỉ tăng nhẹ 500 đồng/kg tại tỉnh Gia Lai. Hiện giá thu mua dao động trong khoảng 140.000-144.000 đồng/kg.

Giá thu mua hồ tiêu hôm nay dao động trong khoảng 140.000-144.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Cụ thể, sau khi giảm, giá hồ tiêu tại Gia Lai hôm nay lùi về mức 140.000 đồng/kg.

Các vùng trồng trọng điểm khác, hồ tiêu đi ngang so với hôm qua. Cụ thể, hồ tiêu tại Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục duy trì mức giá cao nhất 144.000 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh giữ mức 142.500 đồng/kg, trong khi Đồng Nai ổn định quanh 142.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi ngang trong khoảng 6.100-6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l; giá tiêu trắng giao dịch ở mức 9.000 USD/tấn.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Bình Ðịnh: Lan tỏa từ nhận thức đến hành động

Sau hơn 15 năm triển khai, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Bình Ðịnh đã thực sự đi vào đời sống tiêu dùng của người dân. Từ nhận thức đến hành động, hàng Việt ngày càng được ưu tiên lựa chọn, chiếm lĩnh thị trường và khẳng định vị thế.
Chả ram tôm An Nam

Chả ram tôm An Nam do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nam Long (phường Tam Quan Nam, TX Hoài Nhơn) chế biến, được làm từ bánh tráng gạo truyền thống, tôm đất tươi, thịt heo ba chỉ, kết hợp với hành, tỏi, gia vị theo công thức gia truyền, rất thích hợp dùng làm món khai vị trong các bữa tiệc.
Giữ niềm tin cho gạo Việt

Việc ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, tăng cường giám sát thị trường và xử lý nghiêm hành vi làm giả, làm nhái là nền tảng để khẳng định giá trị thực và bảo vệ uy tín gạo Việt trên cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Nỗ lực phát triển thương mại địa bàn miền núi, hải đảo

Theo thống kê của Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn huyện miền núi, xã đảo năm 2024 đạt hơn 2.030 tỷ đồng, tăng gần 11% so với năm 2023. Riêng huyện An Lão đạt khoảng 630 tỷ đồng, tăng hơn 13%, là mức tăng cao nhất trong các huyện.
