Giá cà phê tăng thêm 600 đồng/kg, hồ tiêu đạt 141.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 16-4, giá cà phê trong nước tăng thêm 600 đồng/kg, lên mức 86.600-87.200 đồng/kg. Cùng xu hướng, hồ tiêu nhích thêm 500-1.000 đồng, chạm mốc 141.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng tăng lên mức 87.100 đồng/kg; Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá thấp nhất, đạt 86.600 đồng/kg.

Cà phê trong nước tăng thêm 600 đồng/kg trong ngày 16-4. Ảnh: Internet

Việc giá cà phê trong nước tăng chậm hơn so với thế giới phản ánh tâm lý thận trọng của các doanh nghiệp và nông dân, trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động mạnh và chưa hình thành xu hướng rõ ràng trong dài hạn.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê ghi nhận đà tăng rõ nét, đặc biệt là ở phân khúc Robusta. Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5-2026 tăng mạnh 3,19%, lên mức 3.458 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 7-2026 cũng tăng gần 3%, đạt 3.351 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng tháng 5-2026 tăng 0,6% lên 302,65 US cent/pound, hợp đồng tháng 7-2026 tăng 0,46%, đạt 297,6 US cent/pound.

Giá thu mua hồ tiêu dao động trong khoảng 140.000-141.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Đối với hồ tiêu, sau khi tăng 500-1.000 đồng, giá thu mua dao động trong khoảng 140.000-141.000 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Gia Lai tăng 500 đồng/kg, lên 140.000 đồng/kg.

Tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, giá hồ tiêu hôm nay cũng giao dịch ở mức 140.000 đồng/kg, sau khi tăng mạnh 1.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, giá tiêu tại Đắk Lắk và Lâm Đồng đạt mốc 141.000 đồng/kg.

Thị trường hồ tiêu thế giới đang có xu hướng điều chỉnh nhẹ, trong khi giá trong nước vẫn giữ được đà tăng nhờ yếu tố cung - cầu nội địa.