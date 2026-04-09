Ngày 9-4, giá cà phê trong nước giảm 4.000 đồng/kg, hồ tiêu tăng nhẹ

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; qdnd.vn)

(GLO)- Giá cà phê trong nước ngày 9-4 giảm 4.000 đồng/kg, lùi về mức 84.700-85.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu tăng nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, sau khi giảm, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giao dịch quanh mức 85.200 đồng/kg; Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất với 84.700 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước ngày 9-4 giảm mạnh 4.000 đồng/kg. Ảnh: M.T

Việc giá cà phê “tụt dốc” cho thấy áp lực bán đang gia tăng rõ rệt, nhất là khi thị trường quốc tế đồng loạt giảm mạnh. Theo đó, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 5-2026 giảm tới 3,85%, xuống còn 3.315 USD/tấn, mức thấp nhất trong khoảng 8 tháng trở lại đây; hợp đồng tháng 7-2026 cũng giảm mạnh xuống 3.231 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giảm khoảng 4%, về mức 286,1 US cent/pound đối với hợp đồng tháng 5-2026 và về 281,3 US cent/pound đối với hợp đồng tháng 7-2026.

Thị trường hồ tiêu nội địa hôm nay ghi nhận đà phục hồi sau nhiều phiên đi ngang. Ảnh: M.T

Ngược lại, thị trường hồ tiêu nội địa ghi nhận đà phục hồi sau nhiều phiên đi ngang. Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, giá tiêu được nâng lên 139.500 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu cũng lên 139.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Đồng Nai cùng ghi nhận mức 138.500 đồng/kg.

Sau giai đoạn trồi sụt liên tục đầu tháng 4, việc giá hồ tiêu quay đầu tăng đã phần nào phản ánh tâm lý ổn định hơn của người bán và thương lái.

