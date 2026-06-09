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Xã Tuy Phước Đông ra mắt thương hiệu “Gạo Quê Hương Đồng Tuy Phước Đông”

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BẠCH DƯƠNG
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(GLO)- Sáng 9-6, UBND xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Sơn tổ chức Lễ ra mắt, giới thiệu sản phẩm “Gạo Quê Hương Đồng Tuy Phước Đông” năm 2026. 

Theo báo cáo, xã Tuy Phước Đông có thế mạnh sản xuất lúa nước với diện tích khoảng 2.620 ha, sản lượng gần 39.659 tấn/năm. Tuy nhiên, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ thô, giá trị chưa cao.

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Xã Tuy Phước Đông ra mắt thương hiệu "Gạo quê hương đồng Tuy Phước Đông". Ảnh: B.D

Từ thực tiễn đó, Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Sơn đã xây dựng vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao diện tích 20 ha tại thôn Phụng Sơn, thu hút 128 hộ dân tham gia sản xuất, với giống lúa chủ lực ADI168.

Đồng thời, triển khai mô hình sản xuất lúa hữu cơ liên kết tiêu thụ tại thôn Xuân Phương, áp dụng các kỹ thuật canh tác tiên tiến như SRI, tưới ướt - khô xen kẽ (AWD), hướng tới VietGAP và truy xuất nguồn gốc.

Địa phương cũng đầu tư hệ thống chế biến gạo đồng bộ gồm nhà xưởng 260 m², dây chuyền xay xát, sấy, đóng gói với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng, đưa vào vận hành từ cuối năm 2025.

Đến đầu năm 2026, sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Thương hiệu được định hướng phát triển theo chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ, mở rộng qua nhiều kênh phân phối.

Việc ra mắt thương hiệu “Gạo Quê Hương Đồng Tuy Phước Đông” góp phần nâng cao giá trị hạt gạo, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững.

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