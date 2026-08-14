Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Ra mắt mô hình “Cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật” ở xã Tơ Tung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC SANG NGỌC SANG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 14-8, Hội Nông dân xã Tơ Tung (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt mô hình “Cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật” tại làng Klếch, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hình thành thói quen thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng quy định.

ban-dieu-hanh-mo-hinh-tai-le-ra-mat.jpg
Ban điều hành mô hình "Cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật" ở làng Klếch tại lễ ra mắt. Ảnh: N.S

Mô hình có 128 thành viên là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại làng Klếch. Thông qua mô hình, hội viên, nông dân được vận động không vứt chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi trên đồng ruộng mà thu gom, tập kết vào các bể chứa được bố trí tại những vị trí thuận tiện.

Theo kế hoạch, Hội Nông dân xã phối hợp với Phòng Kinh tế xã và Chi hội Nông dân làng Klếch khảo sát vị trí đặt các bể thu gom; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, thu gom và xử lý bao bì sau sử dụng đúng quy định. Phòng Kinh tế xã hỗ trợ 5 bể chứa để bố trí tại khu vực cánh đồng.

cac-ho-thanh-vien-mo-hinh-ky-cam-ket-khong-vut-chai-lo-bao-bi-thuoc-bao-ve-thuc-vat-bua-bai-tren-dong-ruong.jpg
Các hộ dân ở làng Klếch ký cam kết không vứt chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi trên đồng ruộng. Ảnh: N.S

Dịp này, Hội Nông dân xã Tơ Tung thành lập Ban điều hành mô hình, có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân phân loại, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật; hướng dẫn tập kết đúng nơi quy định; phối hợp tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường và định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động.

Mô hình hướng đến xây dựng những cánh đồng xanh, sạch, hạn chế ô nhiễm đất và nguồn nước, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; đồng thời góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững và thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ năm 2020, người Bahnar Kon K’đĕh ở làng Kgiang (xã Tơ Tung) đã xây dựng và phát triển mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kgiang. Từ những nét văn hóa truyền thống, câu chuyện đời sống, người dân nơi đây đang mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc, gần gũi và chân thực.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai liên kết phát triển bền vững nghề nuôi ong

Gia Lai liên kết phát triển bền vững nghề nuôi ong

Nông nghiệp

(GLO)- Theo thống kê, tỉnh Gia Lai có 92.873 đàn ong, sản lượng mật khai thác trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 1.028 tấn. Với quy mô này, nghề nuôi ong đang giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông thôn, góp phần tạo việc làm và đa dạng nguồn thu nhập cho người dân.

Ông Hồ Quang Cua: Làm giả gạo ST25 vì "hám lợi", cần xử lý nghiêm để bảo vệ thương hiệu

Ông Hồ Quang Cua: Làm giả gạo ST25 vì "hám lợi", cần xử lý nghiêm để bảo vệ thương hiệu

Nông nghiệp

(GLO)- Liên quan vụ phát hiện hơn 22 tấn gạo giả mạo nhãn hiệu ST25 tại An Giang, kỹ sư Hồ Quang Cua cho biết, ông không bất ngờ vì tình trạng làm giả đã diễn ra nhiều năm. Ông đề nghị xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm thương hiệu để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Tín dụng chính sách: Ðiểm tựa phát triển bền vững

Tín dụng chính sách: Ðiểm tựa phát triển bền vững

Nông nghiệp

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đang tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, cải thiện đời sống, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

Tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

Nông nghiệp

(GLO)- Bám sát sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, xác định việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng, các địa phương đã chủ động vào cuộc triển khai các nội dung, nhiệm vụ với quyết tâm phấn đấu giải ngân 100% vốn Trung ương giao.

null