Ra mắt mô hình “Cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật” ở xã Tơ Tung

(GLO)- Chiều 14-8, Hội Nông dân xã Tơ Tung (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt mô hình “Cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật” tại làng Klếch, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hình thành thói quen thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng quy định.

Ban điều hành mô hình "Cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật" ở làng Klếch tại lễ ra mắt. Ảnh: N.S

Mô hình có 128 thành viên là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại làng Klếch. Thông qua mô hình, hội viên, nông dân được vận động không vứt chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi trên đồng ruộng mà thu gom, tập kết vào các bể chứa được bố trí tại những vị trí thuận tiện.

Theo kế hoạch, Hội Nông dân xã phối hợp với Phòng Kinh tế xã và Chi hội Nông dân làng Klếch khảo sát vị trí đặt các bể thu gom; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, thu gom và xử lý bao bì sau sử dụng đúng quy định. Phòng Kinh tế xã hỗ trợ 5 bể chứa để bố trí tại khu vực cánh đồng.

Các hộ dân ở làng Klếch ký cam kết không vứt chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi trên đồng ruộng. Ảnh: N.S

Dịp này, Hội Nông dân xã Tơ Tung thành lập Ban điều hành mô hình, có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân phân loại, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật; hướng dẫn tập kết đúng nơi quy định; phối hợp tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường và định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động.

Mô hình hướng đến xây dựng những cánh đồng xanh, sạch, hạn chế ô nhiễm đất và nguồn nước, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; đồng thời góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững và thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.