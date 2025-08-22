Xã Tơ Tung phấn đấu giảm 2% hộ nghèo mỗi năm

(GLO)- Sáng 22-8, Đảng bộ xã Tơ Tung (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã thông qua 22 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2%/năm.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh cùng 118 đại biểu chính thức đại diện cho 580 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: A.H

Xã Tơ Tung được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Tơ Tung (cũ) và Kông Lơng Khơng với tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm trên 80%. Nhiệm kỳ 2020-2025, phát huy tinh thần đoàn kết, Đảng bộ 2 xã đã nỗ lực vượt khó, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ xã Kông Lơng Khơng đã thực hiện đạt và vượt 21/28 chỉ tiêu; Đảng bộ xã Tơ Tung đạt và vượt 20/27 chỉ tiêu nghị quyết.

Theo đó, kinh tế của xã tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, hiệu quả; văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: A.H

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Tơ Tung xác định tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân.

Cùng với đó, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

Đại hội đã thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng. Ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua 22 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 9%/năm; tổng thu ngân sách tăng bình quân 10%/năm; tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên 94%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm. Hằng năm, tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên…

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: A.H

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Thị Tố Hải nhấn mạnh, Đảng bộ xã Tơ Tung cần tiếp nối, phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực và hành động quyết liệt hơn để đưa địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí đề nghị, địa phương chú trọng tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, cần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung”.

Cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch hành động thiết thực với phương châm “6 rõ”, với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý, địa phương cần nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành; khuyến khích, hỗ trợ người dân nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả, bảo vệ môi trường.

Địa phương cần thực hiện tốt chính sách an sinh, nâng cao đời sống nhân dân; tạo môi trường thuận lợi để thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; huy động tối đa nội lực, sử dụng có hiệu quả nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tơ Tung nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: A.H

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ xã Tơ Tung nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 20 đồng chí; đồng chí Phan Trần Thọ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.