Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Gia Lai tự tin bước vào kỷ nguyên mới

(GLO)- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những đột phá chiến lược có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đây không chỉ là yêu cầu mang tính dài hạn của tiến trình hiện đại hóa, mà còn là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực quản trị quốc gia, hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền và chất lượng phục vụ nhân dân trong bối cảnh mới.

Trước yêu cầu đổi mới mô hình quản trị, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập ngày càng sâu rộng, việc hình thành đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng trí thức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín được xem là nền tảng vững chắc để tỉnh cùng cả nước tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đột phá chiến lược mang tính quyết định

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong khu vực công, là một trong những đột phá chiến lược quyết định năng lực quản trị quốc gia và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Trọng tâm của đột phá này là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với đổi mới căn bản công tác đào tạo, bồi dưỡng; có cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài; đồng thời xây dựng môi trường làm việc khuyến khích đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), Trường Đại học Quy Nhơn được xác định là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Gia Lai và cả nước. Ảnh: N.H

Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định: Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nâng tầm đội ngũ cán bộ, công chức các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là một trong 4 khâu đột phá chiến lược, nhằm phấn đấu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Trao đổi với phóng viên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung khẳng định: Với tầm nhìn đến năm 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I đã xác định quyết tâm triển khai đồng bộ 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá chiến lược.

Trong đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới giữ vai trò quyết định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH.

Một điểm nhấn đáng chú ý là sau khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành từ ngày 1-7-2025, nhiều cán bộ trẻ, có trình độ, năng động, được đào tạo bài bản đã phát huy tốt vai trò trong thực tiễn công tác tại các sở, ban, ngành và địa phương.

Ở những lĩnh vực trọng yếu như tài chính, tư pháp, đất đai, xây dựng, tài nguyên-môi trường, công nghệ thông tin, tỉnh từng bước hình thành đội ngũ chuyên môn có năng lực, đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng hiện đại.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý hành chính nhà nước có bước tiến rõ nét. Chính quyền điện tử được đẩy mạnh; nhiều dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ở mức độ cao. Ứng dụng công nghệ số trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, đồng thời cải thiện rõ rệt chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay đội ngũ cán bộ, công chức được sắp xếp, bố trí cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác; tinh thần trách nhiệm cao, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Hiệu quả phục vụ người dân và DN được lấy làm thước đo và động lực phấn đấu.

Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải nhấn mạnh: Tỉnh tiếp tục chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đồng thời, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ trí thức KH-CN, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc.

Kỳ vọng từ cơ sở: Khoảng trống cần lấp đầy

Theo ông Nguyễn Ngọc Tiến-Bí thư Đảng ủy xã Ia O, xét trên thực tế, nguồn nhân lực trên địa bàn xã cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh. Lực lượng lao động chủ yếu là lao động tại chỗ, gắn với sản xuất nông nghiệp trên diện tích hơn 6.618 ha, với các cây trồng chủ lực như cao su, điều, cà phê…

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Nhiều lượt cán bộ được cử tham gia các lớp tập huấn về quản lý nhà nước, kỹ năng số, chuyển đổi số. Công tác phổ cập giáo dục và xây dựng đơn vị học tập được duy trì ổn định.

Đặc biệt, việc UBND tỉnh tổ chức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia O được xem là bước đi quan trọng, tạo nền tảng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lâu dài cho địa phương.

Nhu cầu lao động trình độ cao đối với lĩnh vực nông nghiệp của Gia Lai trong giai đoạn tới là rất lớn, kỳ vọng Đảng có các chính sách phù hợp để đào tạo, trọng dụng. Ảnh: N.H

Tuy nhiên, thực tiễn xã Ia O cũng như tại nhiều xã, phường khác cho thấy, nguồn nhân lực chất lượng cao tại cơ sở vẫn còn thiếu, nhất là trong các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn sâu như chuyển đổi số, quản lý hiện đại. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề còn thấp; kỹ năng số và khả năng tiếp cận KH-CN của một bộ phận lao động còn hạn chế.

Bên cạnh đó, lực lượng lao động tại địa phương dù đông nhưng thiếu kỹ năng nghề nghiệp đa dạng, gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm và cạnh tranh trên thị trường lao động. Lao động trẻ có xu hướng di cư đến các đô thị lớn, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng tại chỗ. Phần lớn người dân vẫn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp truyền thống, mức độ tham gia vào các hoạt động kinh tế khác còn thấp. Việc tiếp cận giáo dục, đặc biệt là giáo dục bậc cao, còn gặp khó khăn do hạn chế về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

Từ thực tế đó, Bí thư Đảng ủy xã Ia O Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng, điều kiện tiên quyết là cần có chính sách quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nhất là lao động trẻ - lực lượng được xem là trụ cột chiến lược của phát triển quốc gia; gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động; đẩy mạnh cải cách hệ thống giáo dục, chuyển mạnh từ trang bị kiến thức sang phát triển kỹ năng và năng lực thực hành, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số.

Ngoài ra, đầu tư vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đào tạo theo nhu cầu thị trường, đánh giá kỹ năng thực tế của người lao động; thúc đẩy các chương trình hợp tác với doanh nghiệp nhằm tạo cơ hội thực tập, trải nghiệm thực tiễn cho học viên, qua đó nâng cao năng suất và chất lượng lao động trong giai đoạn hiện nay.

Ở góc nhìn đô thị, ông Nguyễn Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND phường Pleiku, cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, cùng những biến động nhanh chóng về KT-XH và địa chính trị, phát triển nguồn nhân lực không còn là yêu cầu trước mắt mà đã trở thành vấn đề chiến lược lâu dài, quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia và sự phát triển bền vững của đất nước.

Từ đó, kỳ vọng đặt ra đối với các quyết sách của Đảng trong nhiệm kỳ mới là cần tiếp tục hoàn thiện chính sách thu hút, đãi ngộ và trọng dụng nhân tài xuất sắc trong và ngoài nước; tạo môi trường làm việc, nghiên cứu khoa học tiên tiến, tiệm cận chuẩn mực cạnh tranh quốc tế. Việc trọng dụng nhân tài phải dựa trên năng lực, hiệu quả và cống hiến thực tiễn, đi đôi với xây dựng môi trường làm việc dân chủ, minh bạch, khuyến khích sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

“Các quyết sách cần hướng tới hình thành đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức công vụ trong sáng, năng lực quản trị hiện đại và tư duy hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” - ông Thông đặt niềm tin.