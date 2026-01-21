Tiếng nói đồng thuận của những người có uy tín trong cộng đồng

(GLO)- Đại hội XIV của Đảng đang diễn ra trong niềm tin, kỳ vọng của các chức sắc tôn giáo, già làng, người có uy tín và cán bộ cơ sở tỉnh Gia Lai. Các ý kiến thể hiện đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, mong Đại hội đề ra quyết sách đúng đắn vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Văn hóa - nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững

Nghệ nhân ưu tú, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Yang Danh. Ảnh: Thảo Khuy

Là người nhiều năm gắn bó với công tác sưu tầm, nghiên cứu và gìn giữ văn hóa dân gian, nghệ nhân ưu tú, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Yang Danh (xã Vĩnh Thạnh) theo dõi sát diễn biến của Đại hội XIV và bày tỏ niềm tin sâu sắc vào những định hướng lớn mà Đại hội đang thảo luận, quyết định. Theo ông, với đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi, Đại hội Đảng không chỉ mang ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là nơi hội tụ trí tuệ, ý chí và khát vọng phát triển của toàn dân tộc.

Nhà nghiên cứu Yang Danh cho rằng, những năm qua, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã từng bước đi vào cuộc sống, góp phần cải thiện rõ nét đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào miền núi. Hạ tầng giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư; sinh kế của người dân ngày càng ổn định; nhiều giá trị văn hóa truyền thống được phục hồi, bảo tồn và phát huy. Những kết quả đó thể hiện rõ tính đúng đắn, nhất quán của đường lối phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an sinh và giữ gìn bản sắc văn hóa.

Từ thực tiễn ở cơ sở, ông bày tỏ mong muốn Đại hội XIV tiếp tục khẳng định quan điểm phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa, coi văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững. Theo ông, văn hóa dân gian của người Bana Kriêm, từ cồng chiêng, lễ hội, sử thi đến luật tục, không chỉ là di sản quý báu của cộng đồng mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết, định hướng hành vi, lối sống của người dân.

Nghệ nhân ưu tú, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Yang Danh (trái) đi điền dã, thăm các nghệ nhân dân tộc Bana Kriêm ở Vĩnh Thạnh. Ảnh: Thảo Khuy

Bên cạnh đó, ông Yang Danh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở là người dân tộc thiểu số. Theo ông, khi cán bộ am hiểu phong tục, tập quán, gần dân, tôn trọng văn hóa truyền thống thì các chủ trương, chính sách của Đảng sẽ được nhân dân đồng thuận cao, triển khai hiệu quả và bền vững hơn.

Ông cũng gửi gắm kỳ vọng thế hệ trẻ người Bana Kriêm tiếp tục học hỏi, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tích cực lao động, sáng tạo để xây dựng quê hương Vĩnh Thạnh ngày càng phát triển.

Lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái vì cộng đồng

Đại đức Thích Nhuận Lý - Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai. Ảnh: NVCC

Đại đức Thích Nhuận Lý - Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai - bày tỏ niềm tin vào những định hướng lớn mà Đại hội XIV của Đảng đang thảo luận, tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm vì cộng đồng trong toàn xã hội.

Theo Đại đức, Đại hội XIV không chỉ có ý nghĩa quyết định những vấn đề chiến lược của đất nước trong giai đoạn mới mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tạo nền tảng để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, nhất là những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Điều này phù hợp với tinh thần từ bi, cứu khổ mà Phật giáo Việt Nam luôn theo đuổi trong suốt quá trình đồng hành cùng dân tộc.

Những chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người yếu thế luôn được tăng ni, Phật tử hưởng ứng và tích cực tham gia bằng những việc làm cụ thể. Thời gian qua, Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người nghèo, người gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; qua đó góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.

Đại đức Thích Nhuận Lý thường xuyên tổ chức, tham gia các hoạt động thiện nguyện hướng về trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC

Đại đức Thích Nhuận Lý cho rằng, niềm tin của tăng ni, Phật tử đối với Đảng và Nhà nước thể hiện rõ qua sự đồng thuận trong các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động vì cộng đồng.

Với tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”, Phật giáo luôn ý thức rõ trách nhiệm đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo nền tảng xã hội ổn định, nhân văn và phát triển bền vững.

Vừa thực hành đức tin, vừa đồng hành cùng đất nước

Chia sẻ nhân Đại hội XIV của Đảng, mục sư Nguyễn Ngọc Bình - Thư ký Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai, Quản nhiệm Chi hội Tin Lành khu 6, phường Quy Nhơn Nam - cho biết: Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, các tổ chức tôn giáo, trong đó có Tin Lành, cũng có những thay đổi để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Mục sư Nguyễn Ngọc Bình - Thư ký Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai, Quản nhiệm Chi hội Tin Lành khu 6, phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: T.K

Mục sư Nguyễn Ngọc Bình khẳng định, tín hữu Tin Lành luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình với xã hội, xác định bản thân vừa là người thực hành đức tin, vừa là công dân đồng hành cùng đất nước. Trong quá trình phát triển chung, tín hữu Tin Lành tích cực tham gia các phong trào thi đua, các chương trình mục tiêu về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng đời sống cộng đồng tại địa phương, góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của xã hội.

Bày tỏ kỳ vọng đối với Đại hội XIV của Đảng, mục sư Nguyễn Ngọc Bình tin tưởng rằng với những quyết sách, chủ trương lớn được thông qua tại Đại hội, đất nước sẽ tiếp tục vươn lên tầm cao mới. Qua theo dõi quá trình phát triển của đất nước trong những năm gần đây, mục sư nhận thấy nhiều công trình, dự án lớn đã và đang được triển khai, tạo nên diện mạo mới cho đất nước, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Mục sư Nguyễn Ngọc Bình (trái) thăm hỏi, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13. Ảnh: NVCC

Mục sư cũng bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ mới, các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, trong đó tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

Với niềm tin đó, mục sư Nguyễn Ngọc Bình khẳng định tín hữu Tin Lành sẽ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, ổn định và bền vững.

Giữ gìn bản sắc văn hóa thời hội nhập

Ông Rơ Châm Pố - già làng, Bí thư Chi bộ làng Bồ (xã Ia Hrung). Ảnh: N.S

Từ góc nhìn của người trực tiếp gắn bó với cộng đồng, ông Rơ Châm Pố - già làng, Bí thư Chi bộ làng Bồ (xã Ia Hrung) cho rằng, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, đặc biệt thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Nhờ triển khai đồng bộ các chính sách, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai như cồng chiêng, múa xoang, lễ hội, nghề truyền thống được phục hồi và phát huy. Đồng thời, các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện để đồng bào tham gia biểu diễn, giới thiệu bản sắc văn hóa tại các sự kiện lớn, qua đó quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người Gia Lai đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Ông Rơ Châm Pố và người dân làng Bồ (xã Ia Hrung) bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV tiếp tục đề ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Ảnh: N.S

Ông Rơ Châm Pố bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV tiếp tục đề ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác bảo tồn bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Theo ông, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa sẽ góp phần gia tăng sức mạnh nội sinh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Tiếp tục đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi diễn biến Đại hội XIV, ông Siu Y Bít - người có uy tín làng Tốt Biớch (xã Chư Sê) đánh giá cao những kết quả toàn diện mà đất nước đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông cho rằng, sự phát triển kinh tế - xã hội không chỉ thể hiện ở các đô thị, vùng đồng bằng mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Siu Y Bít - người có uy tín làng Tốt Biớch (xã Chư Sê). Ảnh: N.S

Người dân làng Tốt Biớch bày tỏ niềm tin Đại hội XIV sẽ thành công tốt đẹp, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Ông mong nhiệm kỳ tới, Đảng và Chính phủ tiếp tục quan tâm ban hành các chính sách đầu tư trọng tâm, trọng điểm cho vùng đặc biệt khó khăn; tránh dàn trải, manh mún, để tạo động lực phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, ông Siu Y Bít nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, những người trực tiếp phục vụ nhân dân. Theo ông, cán bộ có tâm, có tầm sẽ giúp chính sách của Đảng đi vào cuộc sống nhanh hơn, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ông Siu Y Bít (phải) trao đổi với cán bộ xã Chư Sê về việc vận động dân làng phát triển trồng trọt, chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Ảnh: N.S

Khẳng định vai trò lãnh đạo và quyết tâm chính trị của Đảng

Từ góc nhìn của cán bộ Mặt trận ở cơ sở, ông Đinh Bit - Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Sró (xã Sró) cho biết ông thường xuyên theo dõi thông tin về Đại hội XIV và đặt niềm tin sâu sắc vào sự kiện chính trị quan trọng này. Theo ông, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế - xã hội đất nước đạt nhiều kết quả tích cực; đặc biệt là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân.

Ông Đinh Bit - Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Sró (xã Sró). Ảnh: N.S

Những đổi mới đó thể hiện rõ bản lĩnh, quyết tâm chính trị của Đảng trong việc xây dựng Nhà nước phục vụ nhân dân. Ông mong Đại hội XIV tiếp tục đề ra các chủ trương, chính sách sát với thực tiễn, quan tâm các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, an sinh xã hội; đồng thời có giải pháp phù hợp để phát huy bản sắc văn hóa, tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo ông Đinh Bit, Đại hội XIV không chỉ mở ra định hướng phát triển cho đất nước, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để mỗi người dân chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Gia Lai và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.