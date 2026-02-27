Phường Quy Nhơn Bắc thành lập Tiểu đội dân quân thường trực

Theo Quyết định, Tiểu đội dân quân thường trực phường có 6 thành viên. Các chiến sĩ của Tiểu đội dân quân thường trực được lựa chọn từ đội ngũ thanh niên ở địa phương có phẩm chất chính trị, sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Bắc trao Quyết định thành lập Tiểu đội dân quân thường trực phường.

Tiểu đội có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ với Công an phường và lực lượng khác trên địa bàn trong công táctuần tra, canh gác, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương...

Việc thành lập Tiểu đội dân quân thường trực sẽ góp thêm sức mạnh cho lực lượng vũ trang của phường, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo sự ổn định, đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.