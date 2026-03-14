Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử

(GLO)- Sáng 14-3, tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và cơ động lực lượng tuần tra bảo vệ bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các đơn vị trực thuộc trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tổ chức lực lượng, trang bị, phương tiện, khả năng cơ động và phương án xử trí các tình huống nhằm bảo đảm an ninh trong thời gian diễn ra bầu cử.

Theo kế hoạch, các lực lượng sẽ tổ chức tuần tra, canh gác và bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất tổ chức lực lượng, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ bầu cử. Ảnh: Tuyền Triết

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động bố trí lực lượng tuần tra, canh gác, kiểm soát địa bàn; kịp thời nắm chắc tình hình, sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các lực lượng của Bộ CHQS tỉnh ở phía Tây tỉnh cơ động xe thiết giáp và phương tiện tuần tra trên địa bàn, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho bầu cử. Ảnh: Tuyền Triết

Thông qua đợt kiểm tra nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu và cơ động lực lượng của các đơn vị. Đồng thời, kịp thời chấn chỉnh, bổ sung những nội dung còn thiếu sót, bảo đảm triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định, thành công tốt đẹp.