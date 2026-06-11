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Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra, động viên lực lượng hỗ trợ xây dựng trường học tại khu vực biên giới

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
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(GLO)- Ngày 10-6, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh cùng Đoàn công tác đã đến kiểm tra, động viên các lực lượng đang tham gia hỗ trợ thi công xây dựng trường nội trú liên cấp tại 2 xã biên giới Ia Mơ và Ia Púch.

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Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh (giữa) trao đổi với đơn vị thi công về tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại xã Ia Púch. Ảnh: Thanh Tuyền

Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, Bộ CHQS tỉnh đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ từ các cơ quan, đơn vị tham gia cùng đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình.

Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khối lượng công việc lớn, nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực lao động, góp phần bảo đảm tiến độ đề ra.

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Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh tặng quà động viên lực lượng Biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn xã Ia Púch. Ảnh: Thanh Tuyền

Tại các nơi kiểm tra, đoàn công tác đã nghe chỉ huy các bộ phận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiến độ thi công cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai.

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Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi, động viên và trao quà cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng trường học tại xã Ia Mơ. Ảnh: Thanh Tuyền

Phát biểu động viên cán bộ, chiến sĩ, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và những nỗ lực của các lực lượng tham gia xây dựng công trình.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định; chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, tổ chức thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công trình và an toàn tuyệt đối.

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