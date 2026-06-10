90 ngày đêm tăng tốc vì giáo dục vùng biên

(GLO)- Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai vừa phát động Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-8 để kịp khai giảng năm học mới 2026-2027.

Quyết tâm này nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tại chỗ và củng cố thế trận lòng dân nơi phên giậu của Tổ quốc.

Gia Lai có 7 xã biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhất là giáo dục, y tế… Tình trạng học sinh đi học xa nhà, tỷ lệ bỏ học cao, điều kiện học tập thiếu thốn và sự chênh lệch về chất lượng giáo dục so với đồng bằng là thách thức lớn đối với sự nghiệp phát triển giáo dục địa phương.

Bộ Chính trị đã thống nhất triển khai xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới. Cụ thể hóa chủ trương này, Gia Lai triển khai dự án xây dựng 7 trường học theo mô hình này tại 7 xã biên giới của tỉnh là Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O với kinh phí hơn 1.516 tỷ đồng.

Các đại biểu kiểm tra thực tế, động viên lực lượng công nhân đang thi công công trình tại xã Ia Dom. Ảnh: Hà Duy

Đây là giải pháp căn cơ để thực hiện mục tiêu bình đẳng trong tiếp cận giáo dục. Học sinh vùng biên được hưởng điều kiện học tập tốt hơn, được ăn ở, sinh hoạt trong môi trường nội trú đầu tư bài bản, cơ hội tiếp cận tri thức của các em sẽ gần hơn với học sinh ở các đô thị. Khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng cũng từ đó được thu hẹp dần.

Giáo dục luôn được xem là phương thức bền vững nhất để giữ gìn và phát triển những vùng đất đặc biệt quan trọng về chiến lược của đất nước. Khu vực biên giới là vùng đất “phên giậu” của Tổ quốc.

Muốn biên giới vững mạnh thì trước hết người dân phải có cuộc sống ổn định, thế hệ trẻ phải được học hành, có nghề nghiệp và có cơ hội phát triển ngay trên chính quê hương mình.

Những ngôi trường nội trú hôm nay chính là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho các xã biên giới trong tương lai. Mỗi một đứa trẻ được đến trường hôm nay, sẽ là những giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, cán bộ xã, chiến sĩ biên phòng hay doanh nhân trong tương lai.

Các em sẽ là những cán bộ địa phương thông hiểu phong tục tập quán, gắn bó với cộng đồng và có khát vọng xây dựng quê hương mình. Đó chính là giá trị lâu dài mà không một công trình hạ tầng nào có thể thay thế được.

Ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn cao. Vì thế, đầu tư cho giáo dục thực chất là đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội trong dài hạn. Khi trẻ em được học tập đầy đủ, cơ hội tiếp cận việc làm có thu nhập cao hơn tăng lên, sẽ tạo ra sự thay đổi cho cả gia đình và cộng đồng.

Vì thế, Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm cho thấy tinh thần hành động quyết liệt của hệ thống chính trị ở các địa phương. Những khó khăn khi xây dựng trường học ở vùng sâu vùng xa về địa hình, vật liệu, nhân công và thời tiết đã được các nhà thầu cam kết khắc phục với những giải pháp, lộ trình cụ thể nhằm hoàn thành dự án trước ngày 30.8, kịp đón học sinh vào khai giảng năm học mới.

Người dân vùng biên Gia Lai không chờ đợi những lời hứa. Điều họ cần là những công trình hiện hữu, những lớp học khang trang với đầy đủ tiện nghi và cơ hội học tập thực sự cho con em mình. Vì vậy, thành công của chiến dịch này sẽ là thước đo năng lực tổ chức thực hiện của chính quyền địa phương cũng như sự đồng hành của toàn xã hội.

Dự án xây dựng trường nội trú liên cấp ở 7 xã biên giới của Gia Lai khi hoàn thành sẽ là nơi học tập của hơn 7.000 học sinh với hệ thống trường lớp, ký túc xá, nhà ăn, cùng nhà ở giáo viên và các công trình phụ trợ đồng bộ. 7 ngôi trường không chỉ là 7 công trình xây dựng, mà đó là 7 “hạt giống” được gieo xuống vùng biên cương.

Đó mới chính là giá trị lớn nhất của Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm tăng tốc thi công vừa được phát động: Xây trường để dựng người, dựng người để giữ đất, để gìn giữ biên cương Tổ quốc và kiến tạo tương lai.