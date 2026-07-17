Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị 07-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Điểm nhấn của Chỉ thị 07 là chuyển trọng tâm từ “làm theo” sang “thực hành”, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.

Sự chuyển hướng này xuất phát từ yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 05, việc học và làm theo Bác đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, Bộ Chính trị chỉ rõ: ở một số nơi, việc học và làm theo còn hình thức; chưa tạo chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động; một bộ phận cán bộ, đảng viên còn né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu quyết liệt trong giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm.

Bởi vậy, thước đo của việc học tập, thực hành theo Bác không thể nằm ở những bản đăng ký hàng năm hoặc các báo cáo định kỳ mà phải thể hiện bằng sản phẩm cụ thể. Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải chứng minh trách nhiệm bằng kết quả công việc, chất lượng phục vụ người dân và giá trị lớn mang lại cho cơ quan, đơn vị. Trong hoạt động công vụ, điều đó được nhận diện qua việc khó có được tháo gỡ, hồ sơ có được giải quyết đúng hạn, kiến nghị của người dân có được xử lý thấu đáo hay không.

Tinh thần ấy đang được cụ thể hóa bằng những chiến dịch, đợt cao điểm như Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị; Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ… Mỗi nhiệm vụ đều phải rõ người thực hiện, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả. Qua từng phần việc, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, công chức được kiểm chứng bằng tiến độ và sản phẩm. Khuyến khích đổi mới đi cùng kỷ luật nghiêm minh.

Vừa qua, UBND phường Tuần Châu (tỉnh Quảng Ninh) đã tạm đình chỉ công tác 7 ngày đối với 4 cán bộ, công chức Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường vì chậm trễ trong tham mưu, giải quyết thủ tục hành chính. Vụ việc cho thấy tinh thần phục vụ người dân không thể dừng ở lời hứa. Hồ sơ chậm, quyền lợi người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng thì trách nhiệm phải được xem xét, kỷ luật phải được thực thi.

Chỉ thị 07 yêu cầu chuyển kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch, đăng ký sang kiểm tra kết quả nhiệm vụ; xử lý biểu hiện hình thức, báo cáo không đúng thực chất hoặc không có sản phẩm cụ thể.

Tại TPHCM, áp lực hành động được tạo ra qua phong trào thi đua, cao điểm hành động, gắn trách nhiệm của từng cán bộ với tiến độ và kết quả công việc như phong trào thi đua cao điểm 150 ngày đêm quyết tâm hoàn thành trước hạn các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn; phường, xã xử lý hồ sơ tồn đọng, giải quyết phản ánh của người dân trong ngày...

Đáng chú ý, Chỉ thị 07 yêu cầu tăng cường kỷ luật phát ngôn, xây dựng văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng; chủ động lan tỏa thông tin chính thống, tích cực. Một phát ngôn thiếu chuẩn mực có thể làm giảm niềm tin trong nhân dân, trong khi lời nói có trách nhiệm sẽ góp phần củng cố niềm tin ấy.

Nêu gương không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà còn thể hiện trong từng lời nói, từng cách ứng xử và từng hành động trước nhân dân. Khi lời nói thống nhất với việc làm, trách nhiệm được đo bằng kết quả phục vụ nhân dân, việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh mới thực sự trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên trong giai đoạn phát triển mới hiện nay.

Theo THU HƯỜNG (SGGPO)