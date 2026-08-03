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Số hóa toàn diện

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Theo dự thảo luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất người có quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dưới cả hai hình thức giấy và điện tử.

Đề xuất này là một bước tiến lớn về số hóa trong quản lý. Trước hết, việc số hóa giúp kiểm soát sổ đỏ dễ dàng hơn, hạn chế những rủi ro, phiền phức như mất sổ đỏ hay xa hơn là những chiêu trò làm giả sổ đỏ để lừa đảo, bởi người dân lẫn cơ quan chức năng có thêm phiên bản điện tử để kiểm tra, đối soát. Cách thức này cũng hạn chế tình trạng nhiều sổ được cấp cho 1 mảnh đất từng xảy ra trong nhiều vụ việc. Tất nhiên, bản điện tử còn giúp người dân tiết kiệm thời gian và cả tiền bạc khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan sổ đỏ.

Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn quá trình số hóa toàn diện như một biện pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước. Với sổ đỏ, bản điện tử không chỉ đơn thuần hướng đến mục đích số hóa một văn bản, mà phải là đẩy mạnh toàn diện hiệu quả quản lý đất đai. Cụ thể, ngành chức năng cần số hóa toàn bộ dữ liệu một cách có hệ thống, thống nhất để xử lý rốt ráo nhiều vấn đề tồn tại như chồng lấn ranh, sai sót về quy hoạch… Điều này đòi hỏi quá trình làm sạch dữ liệu rồi xây dựng cơ sở dữ liệu một cách chuẩn xác. Xa hơn, đây cũng chính là cơ sở để chuyển đổi số cả quá trình cấp phép xây dựng, phòng tránh những sai phạm liên quan thông qua đối soát chéo dữ liệu tự động.

Không riêng gì với sổ đỏ, song hành quá trình số hóa các thủ tục hành chính phải là quá trình chuẩn hóa thủ tục hành chính lẫn đội ngũ cán bộ công chức theo hướng loại bỏ giấy tờ truyền thống. Thực tế, sau thời gian chuyển đổi số mạnh mẽ, nhiều thủ tục hành chính vẫn chưa thực sự đột phá khi người dân, doanh nghiệp vẫn cần phải thực hiện nhiều bước không cần thiết. Chính vì thế, con người và quy trình làm việc luôn là chìa khóa then chốt quyết định hiệu quả cuối cùng của quá trình chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, quá trình số hóa cũng đặt ra một thách thức lớn là an ninh thông tin, dữ liệu. Ở mức độ toàn hệ thống, điều này đặt ra những đòi hỏi rất cao về bảo mật với những biện pháp phòng ngừa toàn diện. Trong đó, khi bộ máy hành chính ngày càng được số hóa rộng rãi, kết nối nhiều cơ quan khác nhau thì cũng đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều "cửa ngõ" vào hệ thống mà những đối tượng xấu có thể khai thác. Vì thế, từng cán bộ, công chức, từng cá nhân trong toàn bộ hệ thống đều cần tăng cường ý thức và tuân thủ triệt để các yêu cầu liên quan bảo mật hệ thống.

Việc số hóa cũng đòi hỏi người dân cần tăng cường nhận thức và kỹ năng bảo mật thông tin, dữ liệu. Vì nếu chỉ sơ hở thì thông tin, dữ liệu của người dân có thể bị đánh cắp như rất nhiều trường hợp đã xảy ra thời gian qua. Để khắc phục rủi ro này, cơ quan chức năng cần có những chương trình cảnh báo, hướng dẫn người dân về bảo mật thông tin dữ liệu.

Khi thực hiện hiệu quả những vấn đề trên, thì quá trình số quá toàn diện mới đạt kết quả cao nhất.

Theo Phát Tiến (TNO)

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