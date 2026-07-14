Đừng đợi tai nạn xảy ra mới dạy kỹ năng

Mỗi dịp hè, khi trẻ em bước vào kỳ nghỉ dài, những tin tức về các vụ đuối nước thương tâm lại xuất hiện, mà phần lớn nạn nhân là trẻ em.

Mỗi vụ việc đều để lại nỗi đau rất lớn cho gia đình và cộng đồng, đồng thời nhắc nhở rằng đuối nước vẫn là một trong những tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu trẻ thiếu kỹ năng và không có sự giám sát của người lớn. Điều đáng nói là nhiều trường hợp hoàn toàn có thể phòng tránh được. Bên cạnh việc học bơi, điều quan trọng không kém là trẻ cần được trang bị kỹ năng sinh tồn dưới nước và biết cách tự bảo vệ mình khi gặp nguy hiểm.

Cha mẹ cần hướng dẫn trẻ luôn mặc áo phao khi đi tàu, thuyền hoặc tham gia các hoạt động trên sông, hồ. Trẻ cũng cần được nhắc nhở không tự ý xuống nước khi không có người lớn đi cùng, không bơi ở những nơi nguy hiểm, không rõ độ sâu hoặc có dòng chảy mạnh.

Một kỹ năng rất quan trọng khác là không nhảy xuống nước để cứu bạn khi bản thân không có kỹ năng cứu hộ. Trong tình huống này, trẻ cần bình tĩnh tìm cách gọi người lớn đến hỗ trợ hoặc sử dụng phao, dây, cây sào hay các vật nổi để hỗ trợ người gặp nạn từ khoảng cách an toàn. Việc lao xuống cứu người theo phản xạ có thể khiến cả người cứu và nạn nhân cùng rơi vào tình huống nguy hiểm.

Nếu không may xảy ra đuối nước, cần ghi nhớ 3 nguyên tắc cơ bản. Thứ nhất, an toàn của người cứu luôn là ưu tiên hàng đầu; chỉ khi bảo đảm an toàn cho bản thân mới có thể hỗ trợ người gặp nạn hiệu quả. Thứ hai, nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi vùng nước và đồng thời gọi cấp cứu 115 để được hướng dẫn, hỗ trợ y tế kịp thời. Thời gian là yếu tố quyết định cơ hội sống của nạn nhân. Thứ ba, nếu nạn nhân ngừng thở hoặc chỉ còn thở ngáp, cần tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR) ngay, trong đó ưu tiên thổi ngạt sớm vì phần lớn các trường hợp đuối nước xảy ra do thiếu ô xy. Đây là bước sơ cứu rất quan trọng trong lúc chờ lực lượng y tế đến hiện trường.

Nhưng CPR cũng cần phải được tập huấn. Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên làm theo những video lan truyền trên mạng như dốc ngược nạn nhân rồi chạy để "đẩy nước ra ngoài". Đây là cách làm không đúng, làm mất thời gian vàng cấp cứu và có thể ảnh hưởng đến cơ hội cứu sống người bị đuối nước.

Mùa hè là khoảng thời gian trẻ có nhiều cơ hội vui chơi, trải nghiệm, nhưng cũng là thời điểm nguy cơ đuối nước tăng cao. Vì vậy, mỗi gia đình cần chủ động trang bị cho trẻ những kỹ năng cần thiết trước khi cho trẻ tiếp xúc với môi trường sông, hồ, biển hoặc hồ bơi. Ngay cả người lớn cũng cần trang bị những kỹ năng sinh tồn cho mình.

Mỗi trẻ biết kỹ năng sinh tồn dưới nước, mỗi người lớn biết cách sơ cứu đúng sẽ là thêm một cơ hội cứu sống khi tai nạn không may xảy ra. Và hơn hết, phòng ngừa luôn là cách cấp cứu hiệu quả nhất.

Theo TNO