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Thời sự - Bình luận

Để Quy Nhơn tiếp tục là điểm đến hấp dẫn

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BẢO HUY
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(GLO)- Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) được đánh giá cao nhờ những bãi biển còn khá nguyên sơ, cảnh quan hài hòa giữa núi và biển, di sản văn hóa Chămpa, ẩm thực phong phú cùng nhịp sống yên bình.

Việc chuyên trang du lịch nổi tiếng Lonely Planet đưa Quy Nhơn vào danh sách 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2026, cùng với trước đó nền tảng du lịch Tripadvisor xếp phố biển này ở vị trí thứ 4 trong 25 điểm đến xu hướng hàng đầu thế giới, là tín hiệu rất đáng mừng đối với du lịch Gia Lai.

Đây là sự ghi nhận dành cho một điểm đến giàu tiềm năng, đồng thời mở ra cơ hội nâng tầm hình ảnh của địa phương trên bản đồ du lịch quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều điểm đến ven biển miền Trung cũng ngày càng hấp dẫn, những danh hiệu ấy đồng thời đặt ra yêu cầu mới: Quy Nhơn phải làm gì để tiếp tục giữ được sức hút?

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Biển Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Dũng

Lonely Planet cho rằng, điều khác biệt của Quy Nhơn không chỉ nằm ở cảnh đẹp mà còn ở bầu không khí thư thái, không quá đông đúc như nhiều điểm đến nổi tiếng khác.

Nhưng lợi thế ấy sẽ không còn là lợi thế nếu chỉ dừng lại ở những gì thiên nhiên ban tặng. Dọc dải Duyên hải miền Trung hiện có nhiều địa phương phát triển mạnh du lịch biển với hạ tầng, dịch vụ và hoạt động quảng bá ngày càng chuyên nghiệp. Nếu không liên tục làm mới sản phẩm và xây dựng bản sắc riêng, Quy Nhơn sẽ rất khó duy trì lợi thế cạnh tranh.

Trong tình hình đó, việc hợp nhất Gia Lai và Bình Định đã mở ra một cơ hội đặc biệt. Hiếm có địa phương nào cùng lúc sở hữu đại ngàn Tây Nguyên, không gian văn hóa cồng chiêng và một vùng biển giàu tiềm năng như Quy Nhơn. Nếu biết kết nối hiệu quả, du khách hoàn toàn có thể trải nghiệm hành trình từ đại ngàn xuống biển chỉ trong một chuyến đi.

Đó không chỉ là sự kết nối về địa lý mà cần trở thành chuỗi sản phẩm du lịch hoàn chỉnh, kết hợp nghỉ dưỡng biển, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa địa phương và du lịch cộng đồng. Khi ấy, Quy Nhơn vừa là điểm đến của biển xanh, đồng thời trở thành cửa ngõ khám phá không gian du lịch đại ngàn.

Tất nhiên, sức hấp dẫn của một điểm đến không chỉ đến từ cảnh quan. Điều giữ chân du khách lâu dài là chất lượng dịch vụ, môi trường du lịch văn minh, hạ tầng thuận tiện, sự thân thiện của người dân và những trải nghiệm khác biệt mà nơi khác khó có thể thay thế. Bảo tồn cảnh quan, giữ gìn môi trường biển, phát huy các giá trị văn hóa địa phương cũng quan trọng không kém việc đầu tư những công trình mới.

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Du lịch cộng đồng là một trong những thế mạnh của tỉnh Gia Lai. Ảnh: M.T

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã xác định du lịch sẽ trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng với định hướng phát triển nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và các sự kiện văn hóa, âm nhạc quy mô quốc tế. Điều quan trọng là biến những định hướng đó thành một thương hiệu đủ khác biệt.

Những bảng xếp hạng quốc tế là niềm tự hào và cũng là cơ hội quảng bá rất lớn. Nhưng sức hấp dẫn của một điểm đến không được quyết định bởi những danh hiệu, mà bằng khả năng khiến du khách muốn quay trở lại.

Với Quy Nhơn, giữ được vẻ đẹp vốn có, đồng thời tạo nên bản sắc riêng trong không gian du lịch “biển - rừng” của Gia Lai mới sẽ là chìa khóa để duy trì sức hút lâu dài.

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