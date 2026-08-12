Nghĩa tình bền chặt nơi biên giới

(GLO)- Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị, địa phương vừa tổ chức bàn giao Nhà hữu nghị và trao 20 con bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc các cụm dân cư kết nghĩa giữa 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri (Campuchia).

Căn nhà được xây dựng kiên cố theo tiêu chí “3 cứng”, bảo đảm điều kiện sinh hoạt lâu dài; những con bò giống được trao để người dân có thêm sinh kế, từng bước phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, các xã biên giới của tỉnh Gia Lai còn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến chính quyền, lực lượng và nhân dân các địa phương nước bạn Campuchia, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai bên biên giới.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai và Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) ký biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường phối hợp, giữ vững biên giới hòa bình, hữu nghị. Ảnh: H.P

1 căn nhà mới, 20 con bò giống và những phần quà được trao tận tay người dân các cụm dân cư kết nghĩa khu vực biên giới có thể không phải là những con số lớn.

Thế nhưng, đằng sau những món quà ấy là một thông điệp giàu ý nghĩa về tình đoàn kết, hữu nghị và trách nhiệm cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, phát triển.

Ý nghĩa của những hoạt động ấy không chỉ nằm ở giá trị vật chất mà còn ở giá trị tinh thần. Mỗi ngôi nhà được dựng lên, mỗi con bò giống được trao tặng đều góp phần vun đắp niềm tin, củng cố tình đoàn kết giữa nhân dân hai bên biên giới.

Đây cũng là nền tảng để các chương trình kết nghĩa cụm dân cư ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng cùng chung đường biên.

Thực tiễn cho thấy, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Khi đời sống người dân được cải thiện, khi tình cảm láng giềng được bồi đắp bằng những việc làm thiết thực, mỗi người sẽ thêm trân trọng giá trị của hòa bình, ổn định; từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong quản lý, bảo vệ biên giới và cùng xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị.

Đối với Gia Lai - địa phương có đường biên giới tiếp giáp với Campuchia - việc duy trì, nhân rộng các mô hình hỗ trợ sinh kế, xây dựng Nhà hữu nghị, kết nghĩa cụm dân cư càng có ý nghĩa thiết thực.

Những việc làm ấy không chỉ giúp các hộ dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của đối ngoại nhân dân; góp phần tăng cường sự tin cậy, hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau giữa chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân hai bên biên giới.

Đó cũng là sự cụ thể hóa chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

1 căn nhà, 1 con bò giống hay 1 món quà sẻ chia có thể là việc làm nhỏ, nhưng khi được nhân lên bằng tinh thần trách nhiệm và tình hữu nghị sẽ tạo nên giá trị lớn.

Từ những việc làm cụ thể ấy, nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được nâng lên; đồng thời, củng cố niềm tin, tăng cường phối hợp giữa nhân dân và lực lượng chức năng hai bên trong quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để cùng phát triển.