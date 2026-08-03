Gia Lai: Bàn giao "Nhà Hữu nghị" và tặng bò giống cho người dân khu vực biên giới

(GLO)- Sáng 3-8, tại làng Pó Lớn, xã Pó Nhầy, huyện Ozadao, tỉnh Ratanakiri (Campuchia), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao “Nhà Hữu nghị” và trao sinh kế cho Nhân dân các cụm dân cư kết nghĩa khu vực biên giới.

Tại chương trình, BĐBP tỉnh Gia Lai đã bàn giao “Nhà Hữu nghị” và trao chìa khóa cho gia đình bà Puih Vêu, ở làng Pó Lớn, xã Pó Nhầy, huyện Ozadao, tỉnh Ratanakiri, với tổng kinh phí xây dựng 208 triệu đồng.

Đoàn công tác BĐBP tỉnh Gia Lai bàn giao “Nhà Hữu nghị” cho gia đình bà Puih Vêu. Ảnh: Công Cường

Dịp này, đơn vị cũng trao tặng 20 con bò giống, trị giá 320 triệu đồng, cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc các cụm dân cư kết nghĩa hai bên biên giới. Trong đó, phía Việt Nam gồm các hộ dân ở làng Bi (xã Ia O), làng Bía (xã Ia Chia), làng Mook Đen (xã Ia Dom), làng Sơn (xã Ia Nan) và làng Bua (xã Ia Pnôn), tỉnh Gia Lai. Phía Campuchia gồm các hộ dân ở làng Tăng Lôm (xã Nhang, huyện Đun Mia), làng Phí (xã Sê San), làng Pó Lớn và làng Lâm Mới (xã Pó Nhầy), làng Đo Nhỏ (xã Ozatung, huyện Ozadao), tỉnh Ratanakiri.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Rơ Mah Tuân, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Gia Lai khẳng định, việc bàn giao “Nhà Hữu nghị” và trao bò giống cho Nhân dân các cụm dân cư kết nghĩa hai bên biên giới là hoạt động thiết thực, góp phần hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển sinh kế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất.

Lãnh đạo BĐBP tỉnh và UBND xã Ia Dom tặng bò giống cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Công Cường

Đồng thời, chương trình góp phần củng cố tình đoàn kết gắn bó giữa quân và dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; tăng cường sự tin cậy, hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau giữa chính quyền, lực lượng chức năng và Nhân dân hai bên trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó thiên tai, dịch bệnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Qua đó, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Nhân dân hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện và phát triển bền vững theo phương châm: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.