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Gia Lai: Trao quà, khám sức khỏe cho người mù nghèo

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KIM HƯỜNG KIM HƯỜNG

(GLO)- Sáng 26-7, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với Câu lạc bộ Vì sức khỏe cộng đồng TP Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình tặng quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc cho người mù nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

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Tặng 300 suất quà cho người mù nghèo ở các xã, phường Đông Gia Lai. Ảnh: Kim Hường
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Trao học bổng cho học sinh là con em của hội viên mù nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Kim Hường

Tại chương trình, đoàn đã trao tặng 300 suất quà (trị giá 90 triệu đồng) cho người mù nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở một số xã, phường Đông Gia Lai.

Đồng thời, tặng 15 suất học bổng (trị giá 7,5 triệu đồng) cho học sinh là con em của hội viên người mù nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

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Người mù được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại chương trình. Ảnh: Kim Hường

Dịp này, Câu lạc bộ Vì sức khỏe cộng đồng TP Hồ Chí Minh cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 người mù ở các xã, phường Đông Gia Lai.

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