Gia Lai: Trao quà, khám sức khỏe cho người mù nghèo

(GLO)- Sáng 26-7, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với Câu lạc bộ Vì sức khỏe cộng đồng TP Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình tặng quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc cho người mù nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Tại chương trình, đoàn đã trao tặng 300 suất quà (trị giá 90 triệu đồng) cho người mù nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở một số xã, phường Đông Gia Lai.
Đồng thời, tặng 15 suất học bổng (trị giá 7,5 triệu đồng) cho học sinh là con em của hội viên người mù nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Dịp này, Câu lạc bộ Vì sức khỏe cộng đồng TP Hồ Chí Minh cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 người mù ở các xã, phường Đông Gia Lai.
(GLO)- Sáng 8-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Nhà máy Đường An Khê (Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi) bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
(GLO)- Sáng 30-6, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Quy Nhơn phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình trao tặng quà an sinh xã hội cho người lao động gặp khó khăn do thiên tai năm 2025.
(GLO)- Nhiệm kỳ 2021-2026 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật của công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai. Các cấp Hội đã phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối hoạt động nhân đạo, góp phần quan trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.
(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-6), Công ty Hợp tác kinh tế 385 phối hợp với Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người lao động, nhân dân bản Kạ Xổm (cụm bản Hạ Lang, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào).
(GLO)- Chiều 29-6, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã trao số tiền 93,28 triệu đồng cho gia đình em Lương Hảo Thiên (SN 2009, thôn Đại Hào, xã Xuân An) để hỗ trợ em điều trị bệnh hiểm nghèo.
(GLO)- Sáng 13-6, tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình “Bát cháo nghĩa tình”, trao hơn 700 suất cháo miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa đồng ý để Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 300 triệu đồng do Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng tài trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Chiều 5-6, Đồn Biên phòng Ia Púch phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình bà Rơ Mah Đi (trú tại làng Goòng, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai). Bà Rơ Mah Đi là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
(GLO)- Hội Chữ thập đỏ phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) và Hội Ánh sáng từ tâm Phù Cát đã chung tay tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng đến người cao tuổi, bệnh nhân nghèo và học sinh vượt khó trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Sáng 3-6, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), Học viện LPBank HAGL đã phối hợp cùng UBND xã Ia Băng tổ chức chương trình thiện nguyện, tặng quà cho hơn 200 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
(GLO)- Chiều 31-5, Tổ chức Ink Art Nation phối hợp với Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai đã tổ chức đấu giá từ thiện tranh nghệ thuật để hỗ trợ bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Mùa Phật đản năm nay, nhiều tự viện, tăng ni, phật tử và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hướng về người nghèo, bệnh nhân và gia đình chính sách, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.
(GLO)- Sáng 27-5, tại hội trường xã Ia Pa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026.
(GLO)- Ngày 23-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) trao quà cho bệnh nhân tâm thần đang điều trị tại trại tâm thần ở tổ dân phố Ia Rôk và trẻ khuyết tật trên địa bàn phường với tổng trị giá khoảng 15 triệu đồng.