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Chạy bộ gây quỹ hơn 20 triệu đồng giúp trẻ em khó khăn

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
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(GLO)- Gần 300 vận động viên vừa tham gia chương trình chạy bộ gây quỹ trong khuôn khổ Chiến dịch “Thử thách toàn cầu 2026 - Chung tay gây quỹ, em vui đón hè” do Generali Việt Nam phát động tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).

Với mỗi kilomet hoàn thành, các vận động viên đã góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và chung tay hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

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Chương trình thu hút đông đảo các chân chạy "nhí". Ảnh: L.H

Kết thúc chương trình, số tiền gây quỹ thu được tại Gia Lai đạt hơn 20 triệu đồng và được chuyển vào tài khoản Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam để tổ chức các hoạt động vui chơi, hỗ trợ trẻ em trong dịp hè.

Chiến dịch “Thử thách toàn cầu 2026 - Chung tay gây quỹ, em vui đón hè” là hoạt động thiện nguyện thường niên do The Human Safety Net Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam triển khai; qua đó, tạo thêm cơ hội vui chơi, phát triển toàn diện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

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