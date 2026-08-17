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Khám sàng lọc miễn phí các bệnh về mắt cho người cao tuổi và người dân khó khăn

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KIM HƯỜNG KIM HƯỜNG
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(GLO)- Sáng 15-8, tại Trung tâm y tế An Nhơn, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí các bệnh về mắt cho người cao tuổi, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các phường Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam và xã An Nhơn Tây.

Đồng hành cùng chương trình có đội ngũ y bác sĩ Khoa Mắt (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh), Trung tâm Y tế An Nhơn và Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai.

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Người cao tuổi, người dân khó khăn được bác sĩ Khoa Mắt (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai) khám mắt miễn phí. Ảnh: Kim Hường

Tham gia chương trình, người dân được các y, bác sĩ chuyên khoa mắt của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh khám bệnh, tư vấn sức khỏe các bệnh về mắt; hướng dẫn cách chăm sóc mắt tại nhà và định hướng điều trị với những trường hợp có bệnh về mắt.

Những trường hợp có chỉ định phẫu thuật sẽ được phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh, bắt đầu vào ngày 18-8-2026. Tổng chi phí mỗi ca phẫu thuật khoảng 8 triệu đồng, được Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Gia Lai tài trợ sau khi đã chi trả bảo hiểm y tế.

Chiều cùng ngày, các y, bác sĩ tiếp tục triển khai khám sàng lọc miễn phí các bệnh về mắt cho người cao tuổi và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc.

Ngày 22-8, chương trình được triển khai cho người cao tuổi, người dân khó khăn ở các xã Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An, Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội và Hội Sơn.

Dự kiến trong đợt này có khoảng 400 người dân sẽ được khám sàng lọc miễn phí các bệnh về mắt và được hỗ trợ phẫu thuật đục thủy tinh thể.

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