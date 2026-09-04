Trao 100 suất quà, tiếp sức học sinh vùng khó

(GLO)- Nhằm chia sẻ khó khăn, động viên thanh thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, ngày 4-9, Ban Thường vụ Đoàn xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tiếp bước đến trường - Ươm mầm ước mơ” năm học 2026-2027.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 100 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Tổng kinh phí trao tặng là 50 triệu đồng, nhằm hỗ trợ các em mua sắm đồ dùng, vật dụng cần thiết chuẩn bị cho năm học mới.

Ban Tổ chức tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. Ảnh: T.P

Dịp này, chương trình cũng trao tặng 3 chiếc xe đạp (gồm 2 xe đạp thường và 1 xe đạp điện), với tổng trị giá hơn 9 triệu đồng, cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà được trao ngay trước thềm năm học mới không chỉ giúp các gia đình giảm bớt một phần chi phí học tập, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập và vươn lên trong cuộc sống.

Nhà hảo tâm tặng xe đạp và xe đạp điện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.P

Thông qua chương trình, Ban Thường vụ Đoàn xã Chư Sê mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong chăm lo, đồng hành cùng thanh thiếu nhi, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Qua đó, tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai tốt đẹp.