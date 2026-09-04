Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Chư Sê:

Trao 100 suất quà, tiếp sức học sinh vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH PHƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhằm chia sẻ khó khăn, động viên thanh thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, ngày 4-9, Ban Thường vụ Đoàn xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tiếp bước đến trường - Ươm mầm ước mơ” năm học 2026-2027.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 100 phần quà (mỗi phần trị giá 500.000 đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Tổng kinh phí trao tặng là 50 triệu đồng, nhằm hỗ trợ các em mua sắm đồ dùng, vật dụng cần thiết chuẩn bị cho năm học mới.

ban-thuong-vu-xa-doan-chu-se-phoi-hop-voi-cac-manh-thuong-quan-to-chuc-tang-qua-cho-hoc-sinh-co-hoan-canh-kho-khan.jpg
Ban Tổ chức tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. Ảnh: T.P

Dịp này, chương trình cũng trao tặng 3 chiếc xe đạp (gồm 2 xe đạp thường và 1 xe đạp điện), với tổng trị giá hơn 9 triệu đồng, cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà được trao ngay trước thềm năm học mới không chỉ giúp các gia đình giảm bớt một phần chi phí học tập, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập và vươn lên trong cuộc sống.

tang-xe-dap-xe-dap-dien-cho-hoc-sinh-co-hoan-canh-kho-khan.jpg
Nhà hảo tâm tặng xe đạp và xe đạp điện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.P

Thông qua chương trình, Ban Thường vụ Đoàn xã Chư Sê mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong chăm lo, đồng hành cùng thanh thiếu nhi, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

Qua đó, tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai tốt đẹp.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Trao quà sớm nâng bước học sinh nghèo đến trường

Nâng bước học sinh nghèo đến trường

(GLO)- Những ngày cuối tháng 8, nhiều bộ sách giáo khoa mới, chiếc ba lô, bộ đồng phục được trao cho học sinh nghèo ở nhiều vùng quê tỉnh Gia Lai trước ngày khai giảng. Mỗi phần quà trao tặng chất chứa sự yêu thương, sẻ chia để nâng bước các em đến trường.

Có thể bạn quan tâm

Trao bò sinh kế giúp hộ nghèo thôn Mook Trêl ổn định cuộc sống

Trao bò sinh kế cho hộ nghèo thôn Mook Trêl

Từ thiện

(GLO)- Ngày 22-8, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Dom Trần Ngọc Phận cùng các thành viên Tổ công tác xây dựng mô hình “Dân vận khéo - Nụ cười nông thôn” đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình ông Mai Xuân Tuấn là hộ nghèo ở thôn Mook Trêl.

Khám sàng lọc miễn phí các bệnh về mắt cho người cao tuổi và người dân khó khăn

Khám sàng lọc miễn phí các bệnh về mắt cho người cao tuổi và người dân khó khăn

Từ thiện

(GLO)- Sáng 15-8, tại Trung tâm y tế An Nhơn, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí các bệnh về mắt cho người cao tuổi, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các phường Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam và xã An Nhơn Tây.

Trao nhiều phần quà tại Chương trình “Đồng hành cùng học sinh và y tế vùng khó khăn”

Trao nhiều phần quà tại Chương trình “Đồng hành cùng học sinh và y tế vùng khó khăn”

Xã hội

(GLO)- Ngày 15-8, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Tơ Tung, Câu lạc bộ thiện nguyện Vì nụ cười trẻ thơ 72 (thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng học sinh và y tế vùng khó khăn” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tiếp nhận hơn 10 tấn sách, giấy trong chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026

Tiếp nhận hơn 10 tấn sách, giấy trong chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026

Từ thiện

(GLO)- Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) vừa tổng kết chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026. Kết quả, đơn vị đã tiếp nhận được hơn 10 tấn sách, giấy các loại.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm và hỗ trợ gia đình cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm và hỗ trợ gia đình cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh

Xã hội

(GLO)- Chiều ngày 31-7, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Bình Dương và Chi bộ thôn An Phú, xã Bình Dương đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền gần 6 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Võ Trọng Tấn (SN 1980), cha của cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh (SN 2018).

Gia Lai: Trao quà, khám sức khỏe cho người mù nghèo

Gia Lai: Trao quà, khám sức khỏe cho người mù nghèo

Từ thiện

(GLO)- Sáng 26-7, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với Câu lạc bộ Vì sức khỏe cộng đồng TP Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình tặng quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc cho người mù nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

null