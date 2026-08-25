Trao 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Phù Mỹ Tây

(GLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” năm học 2026-2027 vào chiều 17-8.
(GLO)- Sáng 15-8, tại Trung tâm y tế An Nhơn, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí các bệnh về mắt cho người cao tuổi, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các phường Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam và xã An Nhơn Tây.
(GLO)- Ngày 15-8, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Tơ Tung, Câu lạc bộ thiện nguyện Vì nụ cười trẻ thơ 72 (thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng học sinh và y tế vùng khó khăn” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Chiều 11-8, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công ty TNHH Ngọc Hoa và Khách sạn Tre Xanh trao kinh phí hỗ trợ thường xuyên cho 7 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
(GLO)- Ngày 10-8, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai phối hợp với Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng tiến hành bàn giao 6 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Từ nguồn tài trợ của Tổ chức Giving It Back To Kids, 520 chiếc xe lăn được trao cho người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 58 xã, phường thuộc tỉnh Gia Lai và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku.
(GLO)- Sáng 7-8, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai đã tổ chức gặp mặt tri ân những tấm lòng nhân hậu vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhân kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam (10/8/1961 - 10/8/2026).
(GLO)- Sáng 7-8, Ban Tổ chức Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Cúp mỏ đá làng Bi lần thứ IV phối hợp với UBND xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã trao tặng kinh phí xây dựng 7 căn nhà tình thương cho các hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã.
(GLO)- Từ những việc làm bình dị và tấm lòng sẻ chia, chị Mai Thị Ngọc Ánh đã tập hợp được nhiều tấm lòng cùng chung tay xây dựng các mô hình thiện nguyện thiết thực, góp phần chăm lo người nghèo, bệnh nhân, trẻ em khó khăn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
(GLO)- Từ ngày 1 đến 3-8, CLB Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, chùa Dương Chi, Công ty TNHH Sinh Phát Việt Nam và các nhà hảo tâm tổ chức trao quà hỗ trợ người dân xã Mường Than (tỉnh Lai Châu).
(GLO)- Chiều ngày 31-7, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Bình Dương và Chi bộ thôn An Phú, xã Bình Dương đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền gần 6 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Võ Trọng Tấn (SN 1980), cha của cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh (SN 2018).
(GLO)- Sáng 28-7, tại Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam phối hợp các đơn vị trao hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật và học sinh mồ côi, khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Sáng 26-7, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với Câu lạc bộ Vì sức khỏe cộng đồng TP Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình tặng quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc cho người mù nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
(GLO)- Từ ngày 20 đến 24-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổ chức SAP-VN tổ chức Chương trình khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho bệnh nhân, trao học bổng và xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã Vân Canh, Canh Vinh.
(GLO)- Chiều 20-7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức nhận đỡ đầu em Lê Thị Xuân Nở (SN 2007) ở thôn Nhơn Tân (xã An Nhơn Tây) là sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
(GLO)- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức chương trình khám miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc các dị tật bẩm sinh vùng răng hàm mặt, tai mũi họng trên địa bàn tỉnh vào ngày 8-8.
(GLO)- Trong 2 ngày 17 và 18-7, Chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ XIII diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của phong trào hiến máu tình nguyện với lễ tôn vinh các điển hình và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Gia Lai”.
(GLO)- Sáng 8-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Nhà máy Đường An Khê (Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi) bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
(GLO)- Sáng 30-6, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Quy Nhơn phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình trao tặng quà an sinh xã hội cho người lao động gặp khó khăn do thiên tai năm 2025.
(GLO)- Nhiệm kỳ 2021-2026 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật của công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai. Các cấp Hội đã phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối hoạt động nhân đạo, góp phần quan trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.