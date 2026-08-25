Trao 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Phù Mỹ Tây

(GLO)- Chiều 25-8, các hội, đoàn thể xã Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai) phối hợp với doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tổ chức Chương trình “Tiếp bước đến trường” trước thềm năm học mới 2026-2027.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng 100 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 90 suất quà gồm vở và 200 ngàn đồng tiền mặt; 10 chiếc xe đạp (trị giá 1,7 triệu đồng/chiếc).

Ban tổ chức trao 90 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình được huy động từ sự chung tay của các hội, đoàn thể, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trên địa bàn xã.