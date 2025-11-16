Tiếp sức học sinh vùng cao vững bước đến trường

(GLO)- Trong năm học 2025-2026, nhiều trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trong tỉnh đã đồng loạt triển khai Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang, ven biển, hải đảo.

Chính sách mới mở ra nhiều cơ hội giúp học sinh vùng cao được chăm lo và học tập trong điều kiện tốt hơn.

Trường THCS Bán trú Canh Thuận (xã Vân Canh) hiện có 321 học sinh, chủ yếu là con em người Bana và Chăm H’roi từ các xã Vân Canh, Canh Vinh đến học. Trong đó, 115 em ở bán trú là học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) có hoàn cảnh khó khăn, được hưởng các chế độ hỗ trợ theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP. Trước đó, nhờ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, đã cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở trường.

Thực hiện hiệu quả Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Hoài Ân luôn duy trì sĩ số học sinh trên 98% và giảm mạnh tình trạng bỏ học. Ảnh: D.Đ

Bước vào năm học 2025-2026, trường triển khai thực hiện Nghị định số 66/2025/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 116/2016/NĐ-CP). Ngay từ đầu năm, nhà trường đã rà soát, phối hợp với gia đình 115 học sinh thuộc diện thụ hưởng, hoàn thiện hồ sơ gửi các cơ quan chức năng xét duyệt, bảo đảm đúng quy định, không để bỏ sót đối tượng; tổ chức ký hợp đồng với các nhân viên chăm lo nơi ăn, chốn ở cho các em…

Theo thầy Lương Văn Tuấn-Hiệu trưởng Trường THCS Bán trú Canh Thuận, học sinh của trường hiện được hưởng 2 chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP và Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định (cũ), với mức hỗ trợ hơn 1,4 triệu đồng/tháng/học sinh và 15 kg gạo/tháng.

“Đặc biệt, điểm mới của Nghị định số 66/2025/NĐ-CP là bổ sung nhiều khoản hỗ trợ thiết thực như tiền điện, nước, thuốc men, đồ dùng học tập, thể thao…; giúp học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng”, thầy Tuấn nhấn mạnh.

Bà Đinh Thị Thương (42 tuổi, người Bana, ở làng Kà Te, xã Vân Canh, có con đang học lớp 9 tại trường) chia sẻ: “Gia đình tôi kinh tế khó khăn, nếu không có chính sách hỗ trợ, con tôi có thể phải nghỉ học. Nhờ được chính sách hỗ trợ mà cháu học hành chăm ngoan, không có ý định bỏ học”.

Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Hoài Ân (xã Ân Tường), năm học 2025 - 2026 có 304 học sinh người Bana và H’re theo học; trong đó, có 69 em ở nội trú và 235 em học bán trú, cũng được hưởng chính sách theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP. Cụ thể, học sinh bán trú được hỗ trợ tiền ăn là 936 nghìn đồng/tháng và 15 kg gạo/tháng; riêng học sinh ở nội trú được hỗ trợ tiền ăn 1,8 triệu đồng/tháng, 15 kg gạo/tháng, cùng kinh phí khám sức khỏe và tủ thuốc dùng chung…

Thầy Phạm Ngọc Ánh-Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hoài Ân, cho hay: Thực hiện Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, nhà trường đã nghiêm túc chi trả chế độ và tổ chức bán trú, nội trú cho học sinh. Chính sách đã giảm gánh nặng kinh tế rất lớn cho nhiều gia đình, giúp các em yên tâm học tập, phát triển toàn diện; cũng như giúp nhà trường chăm lo tốt ăn ở, sinh hoạt, luôn duy trì sĩ số học sinh đạt trên 98% và giảm mạnh tình trạng bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS.

Em Đinh Thị Thanh Mai (lớp 8A2, người Bana, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hoài Ân) cho hay: “Nhờ được hỗ trợ tiền ăn, gạo và các chế độ ở nội trú, em cùng các bạn cảm thấy được quan tâm, nên chăm chỉ hơn trong học tập”.

Có thể nói, Nghị định số 66/2025/NĐ-CP là chính sách quan trọng của Chính phủ, khắc phục hạn chế của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT. Theo đó, mức hỗ trợ được nâng cao, bao gồm tiền ăn, chi phí điện, nước, đồ dùng học tập, thể thao, thuốc men, đồng phục, tiền tàu xe và khám sức khỏe, giúp học sinh yên tâm học tập và phát triển toàn diện.

Ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở GD&ĐT, đánh giá Nghị định số 66/2025/NĐ-CP thể hiện chính sách nhân văn, phù hợp thực tiễn vùng DTTS và miền núi. Thời gian tới, Sở sẽ chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc, tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn chi tiết, đồng thời theo dõi, đánh giá việc triển khai để đảm bảo quyền lợi học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học, tạo môi trường thuận lợi cho các em phát triển toàn diện về kiến thức và kỹ năng.