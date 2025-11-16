Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tiếp sức học sinh vùng cao vững bước đến trường

TRIỀU CHÂU
(GLO)- Trong năm học 2025-2026, nhiều trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trong tỉnh đã đồng loạt triển khai Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chính sách đối với trẻ em, học sinh, học viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang, ven biển, hải đảo.

Chính sách mới mở ra nhiều cơ hội giúp học sinh vùng cao được chăm lo và học tập trong điều kiện tốt hơn.

Trường THCS Bán trú Canh Thuận (xã Vân Canh) hiện có 321 học sinh, chủ yếu là con em người Bana và Chăm H’roi từ các xã Vân Canh, Canh Vinh đến học. Trong đó, 115 em ở bán trú là học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) có hoàn cảnh khó khăn, được hưởng các chế độ hỗ trợ theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP. Trước đó, nhờ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, đã cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở trường.

Thực hiện hiệu quả Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Hoài Ân luôn duy trì sĩ số học sinh trên 98% và giảm mạnh tình trạng bỏ học. Ảnh: D.Đ
Bước vào năm học 2025-2026, trường triển khai thực hiện Nghị định số 66/2025/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 116/2016/NĐ-CP). Ngay từ đầu năm, nhà trường đã rà soát, phối hợp với gia đình 115 học sinh thuộc diện thụ hưởng, hoàn thiện hồ sơ gửi các cơ quan chức năng xét duyệt, bảo đảm đúng quy định, không để bỏ sót đối tượng; tổ chức ký hợp đồng với các nhân viên chăm lo nơi ăn, chốn ở cho các em…

Theo thầy Lương Văn Tuấn-Hiệu trưởng Trường THCS Bán trú Canh Thuận, học sinh của trường hiện được hưởng 2 chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP và Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định (cũ), với mức hỗ trợ hơn 1,4 triệu đồng/tháng/học sinh và 15 kg gạo/tháng.

“Đặc biệt, điểm mới của Nghị định số 66/2025/NĐ-CP là bổ sung nhiều khoản hỗ trợ thiết thực như tiền điện, nước, thuốc men, đồ dùng học tập, thể thao…; giúp học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng”, thầy Tuấn nhấn mạnh.

Bà Đinh Thị Thương (42 tuổi, người Bana, ở làng Kà Te, xã Vân Canh, có con đang học lớp 9 tại trường) chia sẻ: “Gia đình tôi kinh tế khó khăn, nếu không có chính sách hỗ trợ, con tôi có thể phải nghỉ học. Nhờ được chính sách hỗ trợ mà cháu học hành chăm ngoan, không có ý định bỏ học”.

Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Hoài Ân (xã Ân Tường), năm học 2025 - 2026 có 304 học sinh người Bana và H’re theo học; trong đó, có 69 em ở nội trú và 235 em học bán trú, cũng được hưởng chính sách theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP. Cụ thể, học sinh bán trú được hỗ trợ tiền ăn là 936 nghìn đồng/tháng và 15 kg gạo/tháng; riêng học sinh ở nội trú được hỗ trợ tiền ăn 1,8 triệu đồng/tháng, 15 kg gạo/tháng, cùng kinh phí khám sức khỏe và tủ thuốc dùng chung…

Thầy Phạm Ngọc Ánh-Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hoài Ân, cho hay: Thực hiện Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, nhà trường đã nghiêm túc chi trả chế độ và tổ chức bán trú, nội trú cho học sinh. Chính sách đã giảm gánh nặng kinh tế rất lớn cho nhiều gia đình, giúp các em yên tâm học tập, phát triển toàn diện; cũng như giúp nhà trường chăm lo tốt ăn ở, sinh hoạt, luôn duy trì sĩ số học sinh đạt trên 98% và giảm mạnh tình trạng bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS.

Em Đinh Thị Thanh Mai (lớp 8A2, người Bana, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Hoài Ân) cho hay: “Nhờ được hỗ trợ tiền ăn, gạo và các chế độ ở nội trú, em cùng các bạn cảm thấy được quan tâm, nên chăm chỉ hơn trong học tập”.

Có thể nói, Nghị định số 66/2025/NĐ-CP là chính sách quan trọng của Chính phủ, khắc phục hạn chế của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT. Theo đó, mức hỗ trợ được nâng cao, bao gồm tiền ăn, chi phí điện, nước, đồ dùng học tập, thể thao, thuốc men, đồng phục, tiền tàu xe và khám sức khỏe, giúp học sinh yên tâm học tập và phát triển toàn diện.

Ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở GD&ĐT, đánh giá Nghị định số 66/2025/NĐ-CP thể hiện chính sách nhân văn, phù hợp thực tiễn vùng DTTS và miền núi. Thời gian tới, Sở sẽ chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc, tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn chi tiết, đồng thời theo dõi, đánh giá việc triển khai để đảm bảo quyền lợi học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học, tạo môi trường thuận lợi cho các em phát triển toàn diện về kiến thức và kỹ năng.

37.234 học sinh được hỗ trợ học phí năm học 2025-2026

37.234 học sinh được hỗ trợ học phí năm học 2025-2026

(GLO)- Bản tin có các nội dung sau: 37.234 học sinh được hỗ trợ học phí năm học 2025-2026; Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản; Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công để lừa đảo ở xã Phù Mỹ Nam

Diện mạo mới từ những trụ sở cũ dôi dư

Gia Lai: Diện mạo mới từ những trụ sở cũ

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), khuôn viên trụ sở UBND xã Glar cũ được chuyển đổi thành Trường Mầm non Glar. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, nhà trường được đầu tư gần 300 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng phù hợp với mô hình giáo dục mầm non.

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

Cô Đặng Thị Xuân Thảnh - một trong những người thầy "gieo hạt" yêu thương.

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

Học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Hồ Điểm

Nhiều trường không chuyên ở Gia Lai nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 vừa khép lại với nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh thành tích quen thuộc của học sinh các trường chuyên, nhiều trường THPT không chuyên ở Gia Lai đã góp mặt trong bảng vàng, tạo điểm nhấn về sự nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học.

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

Giáo dục

(GLO)- Với tấm lòng tận tụy, thiếu tá Nguyễn Văn Luân-Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Lốp, trực tiếp mở lớp xóa mù chữ cho người dân làng Khôn (xã Ia Mơ), dạy họ biết đọc, biết viết; tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn phát triển kinh tế, góp phần vun đắp tình quân-dân bền chặt.

Thầy Lê Văn Bình hướng dẫn em đã biết chữ học tiếng Anh tại lớp học tình thương ở làng Khôi.

Lớp học tình thương ở làng Khôi

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), 1 lớp học nhỏ nhưng ấm áp đã được thắp lên bởi tình yêu thương và kiên trì của thầy Lê Văn Bình. Lớp học xóa mù chữ ở làng Khôi ra đời với mục tiêu mang lại cơ hội được học, được biết chữ cho những đứa trẻ và cả người lớn.

Em R’ô H’Phẽ (lớp 12A8) ôn bài sau giờ học ở khu tập thể của Trường THPT Trường Chinh. Ảnh: R’Ô Hok

Giúp học sinh nghèo không bỏ học

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Nhiều năm qua, Trường THPT Trường Chinh (thôn Tốt Biơch, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ chỗ ở miễn phí tại khu tập thể cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần quan trọng động viên các em nỗ lực học tập để hướng đến tương lai tươi đẹp hơn.

