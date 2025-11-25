Tư vấn kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, giới tính cho sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn

Chương trình tư vấn kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản, giới tính cho sinh viên tại Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: T.D

Trong không khí cởi mở, sinh viên đã được nghe báo cáo viên truyền đạt kiến thức về vấn đề giới tính và sức khỏe sinh sản trong thanh-thiếu niên hiện nay, như: Giới tính; những căn bệnh thường gặp; sức khỏe sinh sản vị thành niên và tình dục an toàn; giải pháp khắc phục hạn chế trong việc chữa các bệnh về sinh sản bằng công nghệ mới… Với nội dung hấp dẫn, dễ hiểu và gần gũi, chương trình đã thu hút được sự quan tâm của các bạn sinh viên.

Đây là chương trình thường niên của Trường Đại học Quy Nhơn nhằm giải quyết các khó khăn về vấn đề giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản của nữ sinh viên; giúp cho sinh viên có thêm kiến thức, các kỹ năng phòng vệ để đối phó với các tệ nạn xã hội.

Đồng thời, chương trình cũng tạo cầu nối với chuyên gia có kinh nghiệm, trao đổi thông tin thiết thực để sinh viên cùng đối thoại, chia sẻ mối quan tâm và tháo gỡ vướng mắc; góp phần xây dựng môi trường học đường văn hóa, lành mạnh, xây dựng cộng đồng bình đẳng, văn minh.