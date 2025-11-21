Giáo dục bảo vệ sức khỏe cho tuổi mới lớn

(GLO)- Việc truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản và các vấn đề về giới, giới tính trong trường học là “vắc xin nhận thức” giúp học sinh hiểu, hành động đúng vì tương lai.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Chi cục Dân số tỉnh phối hợp với 10 trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều buổi tuyên truyền. Qua đó, các em học sinh đã tiếp cận vấn đề về giới, giới tính, sức khỏe sinh sản một cách cởi mở, cùng nhau tháo gỡ những “nút thắt” cần được quan tâm nhiều hơn ở lứa tuổi dậy thì.

Bà Trần Thị Lệ Kiều, Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh cho biết: Đối với địa bàn phía Đông tỉnh, 6 tháng đầu năm 2025, Chi cục đã phối hợp tổ chức sinh hoạt CLB giáo dục tình dục toàn diện cho vị thành niên, thanh niên tại 5 trường THCS, THPT trên địa bàn TP Quy Nhơn trước đây.

Thông qua sinh hoạt của các CLB đã góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về sức khỏe sinh sản, giúp cho các em thực hiện những hành vi lành mạnh trong quan hệ tình bạn, tình yêu; phòng ngừa và phát hiện sớm các trục trặc trong quá trình phát triển của lứa tuổi; đồng thời chia sẻ những thắc mắc liên quan đến sức khỏe sinh sản, tình bạn, tình yêu, tình dục…

Ngoài ra, học sinh được trang bị những kỹ năng sống cần thiết liên quan để tự bảo vệ và chăm sóc bản thân. Từ cuối tháng 10-2025 đến nay, Chi cục Dân số tỉnh phối hợp với 5 trường THCS, THPT trên địa bàn phía Tây tỉnh tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền về dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới...

Học sinh Trường THCS Phạm Hồng Thái tham gia hoạt động ngoại khóa sáng 15-11. Ảnh: Như Nguyện

Ngày 15-11, tại phường Pleiku, trên 700 học sinh khối 8 và khối 9 Trường THCS Phạm Hồng Thái tham gia buổi ngoại khóa, được báo cáo viên Chi cục Dân số tỉnh phổ biến các kiến thức về giới, giới tính; những biến đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì; vấn đề mang thai ngoài ý muốn; các bệnh lây qua đường tình dục và biện pháp tránh thai… Ngoài ra, báo cáo viên trực tiếp trả lời câu hỏi của các em học sinh xung quanh chủ đề này.

Phần sôi động nhất của buổi ngoại khóa là 50 học sinh đại diện cho các lớp tham gia cuộc thi “Rung chuông vàng”, trả lời câu hỏi xoay quanh các chủ đề nêu trên. Em Đỗ Hoàng Ngân (lớp 9/6, Trường THCS Phạm Hồng Thái) chia sẻ: “Buổi ngoại khóa giúp chúng em có thêm kiến thức về thay đổi sinh lý tuổi dậy thì, việc chăm sóc sức khỏe vị thành niên và kỹ năng tự bảo vệ bản thân”.

Theo thầy Hoàng Hữu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Hồng Thái, khi học sinh hiểu đúng các vấn đề sẽ giúp các em tránh những rủi ro âm thầm. “Được tiếp cận thông tin chính thống, chính xác sẽ tạo “lá chắn” bảo vệ học sinh trước thông tin xấu độc”, thầy Hương nói.

Học sinh Trường THPT Pleiku tìm hiểu các tài liệu về giới, giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên tại buổi ngoại khóa. Ảnh: Như Nguyện

Trường THPT Pleiku (phường Pleiku) cũng phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền về các nội dung trên. Theo cô Trương Thị Thanh Dung, Tổ trưởng tổ Sinh học (Trường THPT Pleiku), việc này giúp học sinh có thêm kiến thức hữu ích và nhận thức đúng đắn và kỹ năng chủ động bảo vệ, chăm sóc bản thân và có trách nhiệm trong các mối quan hệ, không “vượt rào”, kết hôn trước tuổi.

Sau buổi tham gia hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới tại Trường THPT Pleiku, em Bùi Hoàng Anh Tuấn (lớp 10C1) cho hay: “Em hiểu rõ hơn rằng những thay đổi tâm sinh lý ở tuổi vị thành niên là hoàn toàn bình thường, nhưng nếu thiếu hiểu biết, chúng em rất dễ đưa ra những lựa chọn sai lầm ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Nhờ được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng, em và các bạn tự tin hơn trong việc nhận diện rủi ro, ứng xử phù hợp và sống có trách nhiệm với bản thân cũng như người khác”.