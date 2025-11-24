Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Gia Lai: Một bệnh nhân nguy kịch sau khi ăn bọ xít

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 24-11, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) cho biết đang tích cực điều trị cho một bệnh nhân bị ngộ độc chuyển biến nặng nghi do ăn bọ xít.

Trước đó, chiều 22-11, anh T.Đ.T. (SN 1983, ở tỉnh Đồng Nai; đang làm việc trên địa bàn xã Ia Boòng) được đưa đến Trung tâm Y tế Chư Prông cấp cứu vì có biểu hiện ngộ độc như đau bụng, lơ mơ. Anh T. cho biết trước đó đã ăn bọ xít.

anh-t-roi-vao-tinh-trang-nguy-kich-do-ngo-doc-anh-van-ngoc.jpg
Anh T. rơi vào tình trạng nguy kịch do ngộ độc. Ảnh: Văn Ngọc

Sau đó, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu, huyết áp tụt, dạ dày xuất huyết cấp tính, hạ đường huyết… nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Tại đây, các bác sĩ xác định anh T. đã bị suy đa tạng, phải dùng các biện pháp cấp cứu như lọc máu, chạy thận… Hiện anh T. vẫn trong tình trạng nguy kịch, đang được điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc.

Được biết, bọ xít có rất nhiều loài, trong đó có nhiều loài chứa độc tố không thể sử dụng làm thực phẩm. Trên cả nước đã ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện do ngộ độc sau khi ăn bọ xít, song nhiều người dân vẫn chủ quan ăn các côn trùng không xác định mức độ an toàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Túi giấy là lựa chọn hiệu quả và dễ thực hiện nhất để bảo quản hành tây.

Bí quyết bảo quản hành tây lâu hỏng

Tin tức

(GLO)- Hành tây là gia vị không thể thiếu nhưng nếu bảo quản không đúng cách, chúng rất nhanh hỏng và mất mùi vị. Bí quyết đơn giản nhưng hiệu quả dưới đây sẽ giúp bạn giữ hành tây tươi lâu, tiết kiệm và luôn sẵn sàng cho mọi bữa ăn.

Ngành Y tế tỉnh chủ động duy trì thông suốt hoạt động khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế trong và sau bão số 13.

Duy trì thông suốt hoạt động khám, chữa bệnh trong và sau bão

Tin tức

(GLO)- Nhờ chủ động từ sớm, ngành Y tế tỉnh đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh và nhân viên y tế, duy trì thông suốt công tác khám chữa bệnh trong và sau bão số 13; đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Sức khỏe

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

null