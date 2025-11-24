Gia Lai: Một bệnh nhân nguy kịch sau khi ăn bọ xít

(GLO)- Sáng 24-11, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) cho biết đang tích cực điều trị cho một bệnh nhân bị ngộ độc chuyển biến nặng nghi do ăn bọ xít.

Trước đó, chiều 22-11, anh T.Đ.T. (SN 1983, ở tỉnh Đồng Nai; đang làm việc trên địa bàn xã Ia Boòng) được đưa đến Trung tâm Y tế Chư Prông cấp cứu vì có biểu hiện ngộ độc như đau bụng, lơ mơ. Anh T. cho biết trước đó đã ăn bọ xít.

Anh T. rơi vào tình trạng nguy kịch do ngộ độc. Ảnh: Văn Ngọc

Sau đó, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu, huyết áp tụt, dạ dày xuất huyết cấp tính, hạ đường huyết… nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Tại đây, các bác sĩ xác định anh T. đã bị suy đa tạng, phải dùng các biện pháp cấp cứu như lọc máu, chạy thận… Hiện anh T. vẫn trong tình trạng nguy kịch, đang được điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc.

Được biết, bọ xít có rất nhiều loài, trong đó có nhiều loài chứa độc tố không thể sử dụng làm thực phẩm. Trên cả nước đã ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện do ngộ độc sau khi ăn bọ xít, song nhiều người dân vẫn chủ quan ăn các côn trùng không xác định mức độ an toàn.