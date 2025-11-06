Ngành Y tế Gia Lai kích hoạt ứng trực cao nhất, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)-Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), toàn ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã được đặt trong trạng thái ứng trực cao nhất với phương châm “chủ động - sẵn sàng - kịp thời”.

Từ tuyến tỉnh đến cơ sở, các đơn vị y tế đã hoàn tất phương án ứng phó với cơn bão số 13, đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên và trang thiết bị; đồng thời sẵn sàng duy trì hoạt động khám, chữa bệnh trong mọi tình huống thiên tai.

Đoàn công tác kiểm tra sự chuẩn bị trong ứng phó với bão số 13 tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Sở Y tế Gia Lai đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão; tổ chức kiểm tra tại cơ sở; yêu cầu các đơn vị sẵn sàng về nhân lực, thuốc men, vật tư, trang thiết bị và phương tiện cấp cứu. Toàn ngành đã xây dựng phương án dự phòng trong tình huống bị cô lập 72 giờ, di dời người bệnh, thiết bị và hồ sơ quan trọng ở khu vực trũng thấp đến nơi an toàn.

Các bệnh viện có nguy cơ cao như Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn, Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Quy Nhơn cùng các Trung tâm Y tế vùng ven đều đã hoàn thiện phương án ứng phó, bố trí lực lượng trực 24/24, chuẩn bị đầy đủ thuốc men, điện, nước, thực phẩm và máy phát điện dự phòng.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn đã hoàn thiện phương án ứng phó, bố trí lực lượng trực 24/24. Ảnh: ĐVCC

Ông Lê Quang Hùng-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai-cho biết: “Ngành Y tế xác định bão số 13 là cơn bão mạnh, khả năng gây thiệt hại lớn. Vì vậy, trong những ngày qua, toàn ngành đã huy động tối đa nguồn lực, chủ động kiểm tra các đơn vị trực thuộc, chuẩn bị ở mức cảnh báo cao nhất, với mục tiêu đặt an toàn con người lên hàng đầu”.

Tại khu vực phía Đông tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh đã hoàn tất kế hoạch ứng phó, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và sẵn sàng cấp cứu người dân khi thiên tai xảy ra. Toàn bộ cán bộ, nhân viên các khoa trọng yếu như Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Phòng mổ, Dược và Hậu cần được tăng cường trực 24/24.

Riêng Khoa Khám bệnh - Cấp cứu đã phân công gần 60 nhân viên trong các kíp trực, đảm bảo hoạt động thông suốt trong và sau bão. Bệnh viện bố trí 4 đội cấp cứu ngoại viện, gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và lái xe, túc trực sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

Bác sĩ CKII Trần Thượng Dũng-Trưởng khoa Khám bệnh-Cấp cứu, cho hay: “Khoa đã chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, thuốc men, dịch truyền và các loại vật tư tiêu hao phục vụ công tác cấp cứu. Đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất”.

Khoa Khám bệnh - Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh bố trí nhân viên đảm bảo hoạt động thông suốt trong và sau bão. Ảnh: T.K

Bệnh viện cũng đã dự trữ đầy đủ thuốc men, dịch truyền, cơ số máu, bố trí 6 máy phát điện dự phòng cùng nhiên liệu để đảm bảo hoạt động liên tục. Bác sĩ CKII Võ Thành Nam Bình-Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh-thông tin: “Toàn bộ các khoa, phòng đã kích hoạt phương án ứng phó với cơn bão. Bệnh viện cho chặt tỉa cây xanh, gia cố cửa sổ khu nhà cao tầng. Cán bộ, nhân viên đều nêu cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ an toàn công trình và người bệnh”.

Không chỉ ở tuyến tỉnh, các Trung tâm Y tế khu vực cũng khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó. Tại Trung tâm Y tế An Nhơn, từ ngày 3-11, đơn vị đã cắt tỉa cây xanh, dọn dẹp khuôn viên, khơi thông hệ thống thoát nước, bố trí 2 máy bơm công suất lớn để xử lý ngập cục bộ. Thiết bị, hồ sơ, vật tư y tế được di chuyển lên tầng cao hoặc bọc kín chống thấm; máy móc được chèn bao cát bảo vệ an toàn.

Trung tâm thành lập đội phản ứng nhanh, đội cấp cứu cơ động và bố trí trực 24/24 tại tất cả các bộ phận; duy trì liên lạc nhanh qua Zalo để xử lý kịp thời trong suốt thời gian bão. Đơn vị đã chuẩn bị đủ thuốc men, dịch truyền và vật tư thiết yếu, đảm bảo phục vụ người bệnh trong ít nhất 5 ngày nếu bị cô lập; dự trữ 550 kg Chloramin B, 100 lít dung dịch khử khuẩn, cùng áo phao, phao tròn và máy phun hóa chất cho 6 trạm y tế trực thuộc.

BSCKI Nguyễn Minh Tuấn-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế An Nhơn-cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm đã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, xây dựng phương án ứng phó bão số 13, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và chỉ đạo các trạm y tế khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống”.