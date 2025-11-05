Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đưa ra 11 hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão và mưa lũ sau bão với người dân để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trước bão và mưa lũ sau bão.