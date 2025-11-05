Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đưa ra 11 hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão và mưa lũ sau bão với người dân để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trước bão và mưa lũ sau bão.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu danh sách 34 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030, cập nhật đến ngày 17/10/2025.
Theo kế hoạch, thời gian lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng từ ngày 15/10-15/11.
Việt Nam tái trúng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất trong số các ứng cử viên đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sôi nổi, hiệu quả, chiều 13/10/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.
Với mức điểm 98,41/100, Khu nghỉ dưỡng Topas Ecolodge (Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam) đứng thứ 3 trong danh sách những khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á.
(GLO)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 3560/QĐ-BVHTTDL xây dựng Bộ chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí.
Chuyến thăm Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra đúng vào dịp hai nước đang thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025) và Năm Hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên 2025
Tại Hội nghị lần này, Trung ương tập trung thảo luận, cho ý kiến vào hai nhóm nội dung lớn; đó là Nhóm vấn đề về Công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nhóm vấn đề kinh tế-xã hội.
(GLO)- Chân dung đồng chí Thái Đại Ngọc-Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.
(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
(GLO)- Chỉ thị 50-CT/TW của Ban Bí thư về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.
Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển sâu rộng, duy trì đà quan hệ tích cực và đạt được các kết quả đáng ghi nhận.
(GLO)- Theo quy định tại Nghị định 238/2025/NĐ-CP về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Chính phủ ban hành ngày 3-9-2025, có 14 nhóm đối tượng được miễn học phí.
Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống anh hùng, với quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên, Thông tấn xã Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, giữ vững mạch nguồn thông tin chính thống.
Chủ đề năm học 2025-2026 là “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển” với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo.
Việc sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp nhận được sự đồng thuận chung của cả nước, sự ủng hộ của nhân dân, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đạt được kết quả tích cực.
80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã kiên cường đấu tranh, giành những thắng lợi vĩ đại, viết tiếp những trang sử hào hùng, xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, minh chứng cho bản lĩnh và trí tuệ của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
80 năm đã trôi qua, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn vẹn nguyên tầm vóc và giá trị lịch sử, là niềm tự hào thôi thúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.
Đợt phim diễn ra từ ngày 12-14/8, là hoạt động văn hóa-điện ảnh nhằm tuyên truyền trong nhân dân về truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng đất nước.
Việc dự kiến tổ chức sớm hơn kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông - diễn ra trong ngày 11 và 12/6/2026, nhằm phù hợp với khung kế hoạch năm học, học sinh vẫn có thời gian để ôn thi.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 22/7/2025 đã ban hành cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của Chikungunya, với các đợt bùng phát lớn được báo cáo tại các đảo Ấn Độ Dương như La Réunion và Mayotte.
Sau 58 năm hình thành và phát triển với vai trò, uy tín ngày càng cao, ASEAN tiếp tục khẳng định là hình mẫu thành công về hợp tác và liên kết khu vực.
Từ ngày 1-7/8 hằng năm, Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ được tổ chức rộng khắp tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ.