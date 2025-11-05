Infographics

E-magazine 11 kỹ năng ứng phó với bão

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đưa ra 11 hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão và mưa lũ sau bão với người dân để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trước bão và mưa lũ sau bão.

14 nhóm đối tượng được miễn học phí

Infographic 14 nhóm đối tượng được miễn học phí

(GLO)- Theo quy định tại Nghị định 238/2025/NĐ-CP về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo do Chính phủ ban hành ngày 3-9-2025, có 14 nhóm đối tượng được miễn học phí.