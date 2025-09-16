Từ ngày 1-7/8 hằng năm, Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ được tổ chức rộng khắp tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ.