Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước
Từ năm học 2025-2026, học sinh công lập trên cả nước sẽ được miễn học phí; học sinh ở cơ sở giáo dục dân lập, tư thục sẽ được hỗ trợ học phí.
80 năm đã trôi qua, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn vẹn nguyên tầm vóc và giá trị lịch sử, là niềm tự hào thôi thúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.
Đợt phim diễn ra từ ngày 12-14/8, là hoạt động văn hóa-điện ảnh nhằm tuyên truyền trong nhân dân về truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng đất nước.
Việc dự kiến tổ chức sớm hơn kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông - diễn ra trong ngày 11 và 12/6/2026, nhằm phù hợp với khung kế hoạch năm học, học sinh vẫn có thời gian để ôn thi.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 22/7/2025 đã ban hành cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của Chikungunya, với các đợt bùng phát lớn được báo cáo tại các đảo Ấn Độ Dương như La Réunion và Mayotte.
Sau 58 năm hình thành và phát triển với vai trò, uy tín ngày càng cao, ASEAN tiếp tục khẳng định là hình mẫu thành công về hợp tác và liên kết khu vực.
Từ ngày 1-7/8 hằng năm, Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ được tổ chức rộng khắp tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch công tác có liên quan, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục vận hành ổn định, thông suốt.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành ổn định, thông suốt, nền hành chính được chuyển từ quản lý sang phục vụ và kiến tạo phát triển.
Lễ trao Bằng của UNESCO ghi danh Bộ sưu tập của Nhạc sỹ Hoàng Vân là Di sản Tư liệu của thế giới sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 24/7 tại Nhà hát Hồ Gươm, đúng dịp kỷ niệm 95 năm ngày sinh của nhạc sỹ.
Hội nghị tập trung thảo luận vào ba nhóm nội dung lớn gồm công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; tạo cơ sở chính trị, pháp lý cho mục tiêu tiếp tục cải cách, đổi mới đất nước; công tác cán bộ.
(GLO)- Thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh Gia Lai-Những con số ấn tượng.
Thí sinh cần lưu ý mốc thời gian nhận giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT, nộp đơn phúc khảo (nếu có), nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan.
Với nỗ lực không ngừng của hai quốc gia, hai dân tộc, sau 3 thập kỷ, Việt Nam và Hoa Kỳ đã xây dựng được lòng tin, trở thành bạn bè và Đối tác Chiến lược Toàn diện của nhau trên tất cả các lĩnh vực.
Luật Cán bộ, công chức 2025 quy định rõ những việc cán bộ, công chức không được làm như trốn tránh nhiệm vụ, tham nhũng, gây mất đoàn kết, phát ngôn thông tin sai lệch...
Mô hình CATI-VLM được xếp hạng Top 12 thế giới và Top 1 Việt Nam tại cuộc thi quốc tế Robust Reading Competition (RRC), hạng mục Document Visual Question Answering (DocVQA), tổ chức tháng 6/2025.
Việc thay đổi, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh ảnh hưởng đến việc thực hiện quy hoạch mã vùng điện thoại, Bộ KH-CN ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện kể từ ngày 1-7-2025.
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thời gian gần đây, một số đối tượng xấu đã lợi dụng thông tin về việc các địa phương hợp nhất, điều chỉnh địa giới hành chính để thực hiện hành vi lừa đảo.
Sau khi biết điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-2026 tại Hà Nội, các thí sinh cần lưu ý những mốc thời gian đăng ký nhập học, phúc khảo bài thi (nếu có)...
Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24/12/2024 quy định rõ các trường hợp thí sinh được cộng điểm khuyến khích.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa có Công văn số 5493/UBND-CCKS về việc phối hợp triển khai vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh Gia Lai mới vào ngày 25-6.
Nếu mặt sau của thẻ ATM có dải băng từ màu đen mà không có chip tích hợp ở mặt trước, người dùng cần sớm liên hệ ngân hàng để thực hiện chuyển đổi sang thẻ chip nội địa.
Dự báo đến năm 2040, AI sẽ trở thành yếu tố cốt lõi trong quá trình tăng trưởng kinh tế, đóng góp từ 120-130 tỷ USD cho nền kinh tế Việt Nam.
Với 470/470 đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành, sáng 16/6, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối năm 2024, tổng thanh toán đạt 17,7 tỷ giao dịch với giá trị 295 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 56% về số lượng và 32% về giá trị so với cuối năm 2023.