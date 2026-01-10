Thu hồi kem thoa da Tiacortisol có nhãn gây hiểu nhầm là thuốc

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi kem thoa da TiAcortisol do chứa chất bảo quản không công bố và nhãn ghi gây hiểu nhầm là thuốc chữa bệnh.

Theo đó, Cục Quản lý Dược quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc 2 lô kem dưỡng ẩm TiAcortisol của Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Khánh (lô D5A, đường số 9, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Tân Nhựt, TPHCM)-đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường do vi phạm quy định quản lý mỹ phẩm.

Kem thoa da Tiacortisol vừa bị yêu cầu thu hồi. Ảnh: NLĐO

Việc thu hồi xuất phát từ kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi) lấy tại 2 nhà thuốc trên phường Nghĩa Lộ và phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) để kiểm tra chất lượng.

Kết quả phân tích cho thấy mẫu thử chứa Propylparaben trong 2 lô sản phẩm Kem thoa da TiAcortisol - hộp 1 lọ 8g, gồm: lô C3105 (NSX 16-9-2023, HSD 15-9-2026) và lô C3111 (NSX 8-11-2024, HSD 7-11-2027).

Propylparaben là chất bảo quản chống nấm mốc, vi khuẩn thường dùng trong ngành hóa mỹ phẩm, nhưng thành phần này lại không có trong hồ sơ công bố sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp phép.

Ngoài vi phạm trên, nhãn sản phẩm ghi "TiAcortisol" gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng sản phẩm đó là thuốc, trong khi thực tế đây chỉ là mỹ phẩm bôi da.

Trước các vi phạm trên, Cục Quản lý Dược quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc toàn bộ các lô kem thoa da TiAcortisol (số tiếp nhận Phiếu công bố 004937/20/CBMP-HCM) do công thức không đúng hồ sơ công bố và nhãn gây hiểu nhầm sản phẩm là thuốc.

Cục yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo các cơ sở kinh doanh, sử dụng ngừng ngay việc buôn bán, tiến hành thu hồi, tiêu hủy lô vi phạm; đồng thời kiểm tra, giám sát và xử lý đơn vị không chấp hành.

Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Khánh phải gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại, tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô không đạt quy định và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 31-1. Đồng thời, yêu cầu Sở Y tế TP.HCM thực hiện giám sát việc thu hồi, kiểm tra chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm và xử lý vi phạm, báo cáo Cục trước ngày 23-2.

Động thái mạnh tay này diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý đang siết chặt kiểm soát thị trường dược, mỹ phẩm trước vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng và quảng cáo sai sự thật.