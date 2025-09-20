Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Thu hồi Kem bôi da Sun G8 Collagen vì chỉ số SPF thấp hơn nhãn ghi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Theo vtcnews.vn, vnexpress.net)

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm kem bôi da Sun G8 Collagen vì chỉ số SPF thực tế thấp hơn gần 4 lần so với công bố trên nhãn.

Thu hồi Kem bôi da Sun G8 Collagen vì chỉ số SPF thấp hơn nhãn ghi
Thu hồi kem bôi da Sun G8 Collagen vì chỉ số SPF thấp hơn nhãn ghi (ảnh minh họa).

Quyết định thu hồi sản phẩm kem bôi da được đưa ra sau khi Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm tỉnh Lâm Đồng phát hiện sai phạm.

Mẫu kiểm nghiệm cho thấy chỉ số SPF (Sun Protection Factor - định mức đo lường khả năng chống tia UVB) của sản phẩm trong nhãn ghi là SPF 50+ nhưng thực tế cho thấy chỉ đạt SPF 12,7.

Ngoài ra, theo phiếu công bố sản phẩm, tính năng công dụng ghi "dưỡng ẩm da, chống nắng, ngăn ngừa tác hại của các tia UVA, UVB và ánh nắng mặt trời lên da", không ghi thông tin có chỉ số chống nắng SPF là 50 như trên nhãn sản phẩm lưu thông.

Lô sản phẩm kem bôi da vi phạm trên có số 2260125, chai 30 ml, do Công ty cổ phần Dược phẩm công nghệ Bibita sản xuất và Công ty cổ phần Dược phẩm, thiết bị y tế Fujifrance phân phối, cả hai đều có trụ sở tại Hà Nội.

Cục yêu cầu hai công ty đình chỉ lưu hành, ngừng kinh doanh và thông báo thu hồi toàn bộ lô hàng trên toàn quốc. Đồng thời, các doanh nghiệp phải tiếp nhận sản phẩm trả lại, tiến hành tiêu hủy và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 17-10.

Được biết, chỉ số SPF (Sun Protection Factor) là thước đo khả năng chống tia UVB của kem chống nắng. SPF càng cao, hiệu quả chống nắng càng lớn.

Việc công bố trên nhãn sai chỉ số SPF không chỉ vi phạm quy định về ghi nhãn mà còn gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe làn da khi tiếp xúc với ánh nắng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khát vọng đưa trí tuệ nhân tạo đến y tế cơ sở

Khát vọng đưa trí tuệ nhân tạo đến y tế cơ sở

Sức khỏe

(GLO)- Với đề tài “Mô hình trí tuệ nhân tạo phân độ cận thị bệnh lý và phát hiện tổn thương trên ảnh màu đáy mắt”, ThS.BS Lê Thái Minh Hiếu (quê ở phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) vừa xuất sắc giành giải Nhì tại Hội thảo Ortho-K Kiểm soát tiến triển cận thị thế giới (GOMCC).

Gia Lai: Người phụ nữ suýt chết vì bồn nước 1.000 lít bất ngờ đổ đè sập nơi đang ở

Gia Lai: Người phụ nữ suýt chết vì bồn nước 1.000 lít bất ngờ đổ đè sập nơi đang ở

Sức khỏe

(GLO)- Chiều 8-9, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cho biết: Chị N.T.B (SN 1973, trú tại thôn 3, xã Mang Yang) bị chiếc bồn nước 1.000 lít cao 4m bất ngờ đổ và đè sập nơi chị đang ở, khiến chị bị đa chấn thương nghiêm trọng đã được y-bác sĩ bệnh viện cứu chữa thoát cơn nguy kịch.

Ngộ độc thịt cóc, 9 trẻ nhỏ Gia Lai nhập viện cấp cứu

Ngộ độc thịt cóc, 9 trẻ nhỏ Gia Lai nhập viện cấp cứu

Tin tức

(GLO)- Chiều 5-9, bác sĩ CKII Đặng Hữu Chiến- Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai thông tin: 9 bệnh nhi (đều trú tại xã Ia Dom) nhập viện cấp cứu do ngộ độc thịt cóc hiện đã ổn định sức khỏe; trong đó, 2 cháu đã xuất viện, 7 cháu còn lại sức khỏe ổn định có thể xuất viện trong thời gian tới.

null