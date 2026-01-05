Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xếp hạng lại 22 cơ sở y tế công lập khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai

THẢO KHUY
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa hoàn tất việc xếp hạng lại đối với 22 đơn vị sự nghiệp y tế công lập khu vực phía Tây tỉnh trực thuộc Sở Y tế theo quy định tại Thông tư số 06/2024/TT-BYT của Bộ Y tế.

Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai được xếp hạng II với 78 điểm.

Các đơn vị còn lại xếp hạng III, gồm các bệnh viện chuyên khoa như: Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Pleiku, Bệnh viện 331, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku.

xep-hang-lai-22-co-so-y-te-cong-lap-khu-vuc-phia-tay-tinh-gia-lai.jpg
Trung tâm Y tế Pleiku xếp hạng III với 58,75 điểm. Ảnh: Hoàng Hoài

Cùng xếp hạng III là các trung tâm y tế: Pleiku, An Khê, Ayun Pa, Chư Păh, Chư Prông, Ia Grai, Chư Sê, Chư Pưh, Đức Cơ, Phú Thiện, Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, Kbang, Kông Chro, Krông Pa và Ia Pa.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp y tế công lập được xếp hạng hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và chất lượng hoạt động theo đúng các tiêu chuẩn xếp hạng do Bộ Y tế quy định.

Thời hạn xếp hạng đối với các đơn vị là 5 năm (60 tháng).

