Bệnh viện đa khoa Gia Lai triển khai thường quy phẫu thuật thay khớp háng bán phần

Dù phải trải qua nhiều ngày nằm liệt giường vì hoại tử chỏm xương đùi trái, tuy nhiên sau ca phẫu thuật ngày 27-11 vừa qua, ông Rơ Lan Plip (78 tuổi, thôn Plei Đung, xã Ia Hrú) đã ổn định sức khỏe. Theo nhận định của bác sĩ, ca mổ thành công và việc kiên trì tập luyện sẽ giúp ông Plip sớm đi lại bình thường.

Ông Rơ Lan Plip cho biết: Tháng 9 vừa qua, tôi bị một trẻ nhỏ trong làng đi xe đạp điện tông phải gây chấn thương chân trái. Từ đó đến nay, tôi nằm liệt giường không thể đi lại được. Tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn, tôi cố chịu đựng chứ không đi khám chữa bệnh.

"Cuối tháng 11-2025, gia đình vay mượn được ít tiền đưa tôi lên Bệnh viện Đa khoa Gia Lai thăm khám. Qua khám, bác sĩ chỉ định tôi phải thay khớp háng bán phần. Sau phẫu thuật, tôi thấy khỏe hơn, chân trái đỡ đau nhức, và hiện nay tôi có thể dựa vào dụng cụ hỗ trợ tập đi. Tôi cám ơn các bác sĩ đã phẫu thuật thành công giúp tôi sớm hồi phục sức khỏe"- ông Plip chia sẻ.

Sau ca phẫu thuật, ông Rơ Lan Plip (78 tuổi, thôn Plei Đung, xã Ia Hrú) đã ổn định sức khỏe và hiện đã có thể đi lại được. Ảnh: Như Nguyện

Cũng được phẫu thuật thay khớp háng bán phần vào cuối tháng 11 vừa qua, ông Nay Phong (84 tuổi, xã Chư Pưh) đã ổn định sức khỏe. Ông Phong bị gãy kín cổ xương đùi trái di lệch khiến nhiều tháng nay không thể đi lại, sinh hoạt đều nhờ vào sự hỗ trợ của người khác. “Nhờ có bảo hiểm y tế nên chi phí khám chữa bệnh, phẫu thuật đã được giảm rất nhiều. Bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công, chỉ cần tôi kiên trì tập luyện sẽ đi lại được. Tôi rất mừng, xin cám ơn các bác sĩ đã chữa trị cho tôi”-ông Phong nói.

Theo bác sĩ CKII Dương Ngọc Sơn- Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình- Bỏng (trưởng kíp mổ), hai bệnh nhân Rơ Lan Plip và Nay Phong nhập viện trong tình trạng đau nhiều ở vùng hông-đùi, không thể tự đứng và đi lại sau khi bị ngã.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, ê kíp chuyên môn đã hội chẩn và chỉ định thay khớp háng bán phần, nhằm giúp người bệnh giảm đau nhanh, sớm vận động trở lại, hạn chế tối đa các biến chứng.

“2 ca mổ được thực hiện thuận lợi. Sau phẫu thuật, cả hai bệnh nhân đều ổn định sức khỏe, giảm đau rõ rệt, đang trong giai đoạn tập luyện phục hồi chức năng với sự hỗ trợ của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên”- bác sĩ Sơn cho hay.

Để triển khai thường quy kỹ thuật thay khớp háng bán phần ngay tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai, trước đó, bệnh viện đã cử lực lượng học tập, thực hành tại các bệnh viện tuyến trên. Cùng với đó, đơn vị cũng ký kết thỏa thuận hỗ trợ chuyên môn với các bệnh viện tuyến trên. Theo đó, nhiều chuyên gia tuyến trên đã đến bệnh viện hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, giúp đội ngũ y-bác sĩ thành thục các kỹ năng và có thể triển khai độc lập.

Bên cạnh đó, bệnh viện được tỉnh đầu tư về máy móc, trang-thiết bị, góp phần sớm triển khai thường quy phẫu thuật thay khớp háng bán phần.

Bác sĩ CKII Dương Ngọc Sơn thăm khám cho bệnh nhân Nay Phong sau phẫu thuật. Ảnh: Như Nguyện

Việc triển khai thường quy phẫu thuật thay khớp háng bán phần tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai giúp nhiều người bệnh trên địa bàn, đặc biệt là người cao tuổi và bệnh nhân nghèo, có cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại mà không phải chuyển tuyến trên. Ngoài ra, người bệnh có bảo hiểm y tế cũng sẽ được quỹ bảo hiểm y tế đồng chi trả, giúp giảm gánh nặng chi phí điều trị.