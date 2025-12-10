Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ tôm đồng

NHÃ UYÊN (theo vov.vn; nongnghiepmoitruong.vn)

(GLO)- Tôm đồng là món quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình, thế nhưng, giá trị dinh dưỡng của nó không phải ai cũng để ý. Loại tôm nhỏ bé này chứa nhiều đạm, canxi và các vi chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt phù hợp cho bữa cơm mùa lạnh cần thêm sức đề kháng.

Theo y học cổ truyền, tôm đồng tính ôn vị ngọt, có tác dụng bổ thận tráng dương, thông sữa, giải độc bổ trợ trị liệu thận suy, dương suy, tắc sữa, mụn nhọt.

Hàm lượng sắt trong tôm đồng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo hồng cầu, giúp cơ thể vận chuyển oxy hiệu quả. Ảnh: Internet

Còn theo y học hiện đại, tôm đồng giàu đạm, kali, photpho, magiê, i-ốt và vitamin A; thịt tôm đồng lại mềm xốp, dễ tiêu hóa. Với trẻ em, tôm đồng giúp hỗ trợ phát triển chiều cao và hạn chế nguy cơ còi xương.

Ở người trưởng thành và người cao tuổi, lượng canxi tự nhiên này góp phần phòng-chống loãng xương, giảm đau nhức xương khớp và giữ răng chắc khỏe.

Cùng với đó, hàm lượng sắt trong tôm đồng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo hồng cầu, giúp cơ thể vận chuyển oxy hiệu quả. Vì thế, bổ sung tôm đồng đúng cách sẽ góp phần giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt, giúp cơ thể duy trì sự dẻo dai, giảm mệt mỏi.

Khi mua tôm đồng, bạn nên chọn tôm tươi sống vì khi chết, tôm đồng dễ sinh ra histamine-chất có thể gây ngộ độc. Ảnh: Internet

Tôm đồng cũng là nguồn cung cấp dồi dào kẽm, selen và protein chất lượng cao. Đây là bộ 3 dưỡng chất hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh protein và khoáng chất, tôm đồng còn chứa omega-3 có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Việc đưa tôm đồng vào thực đơn một cách hợp lý góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Khi mua tôm đồng, bạn nên chọn tôm tươi sống vì khi chết, tôm đồng dễ sinh ra histamine-chất có thể gây ngộ độc. Vì vậy, ưu tiên chọn tôm tươi có thân cong nhẹ, vỏ trong, đầu dính chặt vào thân và có độ đàn hồi tốt khi chạm vào.

Tin liên quan

