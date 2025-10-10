Bí đỏ - “Thực phẩm vàng” cho mọi lứa tuổi

(GLO)- Bí đỏ là nguồn dinh dưỡng quý giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện thị lực và phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính. Nhờ chứa nhiều vitamin A, C, chất xơ và chất chống oxy hóa, bí đỏ được ví như “thực phẩm vàng” cho mọi lứa tuổi.

Bí đỏ được xem là "thực phẩm vàng” cho mọi lứa tuổi. Ảnh: Internet

Theo đó, bạn nên bổ sung bí đỏ vào bữa ăn hàng ngày nếu cần cải thiện và bảo vệ thị lực, mắc bệnh tim mạch, đang giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng, muốn tăng cường khả năng miễn dịch, hay bị táo bón…

Thiếu vitamin A là một nguyên nhân phổ biến gây mù lòa trên toàn thế giới. Việc bổ sung đủ vitamin A là nền tảng cho thị lực khỏe mạnh. Và bí đỏ là nguồn cung cấp tuyệt vời loại vitamin này.

Bí đỏ còn chứa lutein và zeaxanthin, là 2 hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ tích tụ trong võng mạc của mắt. Nếu bạn làm việc thường xuyên với máy tính hoặc đang bước vào tuổi trung niên, bí đỏ là thực phẩm không thể thiếu trong chế độ ăn.

Thêm vào đó, bí đỏ giàu kali, khoáng chất thiết yếu giúp cân bằng natri trong cơ thể, từ đó giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ. Chỉ cần một chén bí đỏ đã cung cấp một lượng kali đáng kể so với một quả chuối.

Bí đỏ là một lựa chọn thông minh để tăng cường khả năng đề kháng khi thời tiết giao mùa. Ảnh minh họa: M.T

Khi thời tiết giao mùa, bí đỏ là một lựa chọn thông minh để tăng cường khả năng đề kháng. Bởi nó có sự kết hợp hoàn hảo của vitamin C, vitamin A, vitamin E, sắt và folate. Vitamin C đặc biệt quan trọng trong việc kích thích sản xuất bạch cầu (tế bào miễn dịch), giúp cơ thể chống lại virus và vi khuẩn hiệu quả hơn, đồng thời thúc đẩy làm lành vết thương.

Còn vitamin A và sắt là 2 thành phần cốt lõi giúp củng cố hàng rào miễn dịch của cơ thể, giúp chống lại các mầm bệnh và nhiễm trùng.

Bí đỏ chỉ có khoảng 50 calo mỗi chén nhưng lại chứa 3 g chất xơ và 94% là nước. Điều này khiến nó trở thành một thực phẩm có mật độ năng lượng thấp. Bạn có thể ăn một lượng lớn bí đỏ để cảm thấy no lâu hơn mà vẫn nạp vào ít calo hơn đáng kể so với các nguồn carbohydrate khác như cơm hay khoai tây. Vì vậy, đây là thực phẩm giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Ngoài ra, hàm lượng chất xơ có trong bí đỏ còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhu động ruột đều đặn và phòng chống táo bón.

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của bí đỏ, điều quan trọng là cách chế biến và kết hợp nó trong chế độ ăn hàng ngày. Bạn nên ưu tiên việc hấp hoặc nướng, bởi 2 phương pháp này sẽ giúp giữ lại hàm lượng beta-carotene (tiền chất vitamin A) cao nhất, đồng thời giữ được kết cấu tự nhiên và vị ngọt của bí đỏ. Ngoài ra, bạn có thể nấu súp hoặc hầm để hấp thụ trọn vẹn chất xơ và các vitamin tan trong nước như vitamin C.

Bí đỏ nên nấu súp hoặc hầm để hấp thụ trọn vẹn chất xơ và các vitamin tan trong nước như vitamin C. Ảnh: Internet

Khi ăn bí đỏ nướng, hãy rưới một chút dầu ô liu hoặc dầu dừa. Khi ăn súp bí đỏ, có thể thêm một thìa nhỏ hạt bí đỏ rang (cung cấp chất béo tốt và kẽm) hoặc một chút phô mai ít béo (nếu không kiêng sữa). Điều này sẽ giúp cơ thể hấp thụ được tối đa lượng vitamin A trong bí đỏ.