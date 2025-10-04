Khám phá “kho báu” dinh dưỡng từ vỏ chanh

(GLO)- Vỏ chanh thường bị bỏ đi sau khi vắt lấy nước, song ít ai biết rằng, đây là một “kho báu” dinh dưỡng quý giá. Giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, tinh dầu tự nhiên và chất xơ, vỏ chanh giúp tăng cường sức đề kháng, làm đẹp da, hỗ trợ tiêu hóa và phòng ngừa nhiều bệnh lý thường gặp.

Trong Đông y, vỏ chanh có vị cay đắng, tính ấm, vào hai kinh tỳ và phế; có tác dụng giúp khí huyết lưu thông, hỗ trợ tan máu bầm, giảm sưng đau, tiêu viêm, tiêu thấp.

Còn theo y học hiện đại, vỏ chanh có giá trị dinh dưỡng cao, có nhiều tác dụng như hỗ trợ sức khỏe răng miệng, tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng cường sức khỏe tim mạch, hỗ trợ phòng ngừa ung thư…

ít ai biết rằng, vỏ chanh lại là một “kho báu” dinh dưỡng quý giá. Ảnh: Internet

Cụ thể, vì rất giàu các chất chống oxy hóa quan trọng, bao gồm vitamin C, D-limonene và flavonoid hesperidin nên vỏ chanh có thể tăng cường hệ miễn dịch và giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh liên quan đến stress oxy hóa và tổn thương tế bào, bao gồm bệnh tim mạch, ung thư, đái tháo đường, các bệnh thoái hóa thần kinh như: Alzheimer và Parkinson, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng và suy giảm chức năng não bộ.

Đáng chú ý, chỉ một thìa canh vỏ chanh (khoảng 3 calo) đã chứa gần 1 g chất xơ pectin, 8 mg canxi, cùng một lượng nhỏ kali, magiê và khoảng 9% nhu cầu vitamin C hằng ngày. Việc bổ sung vỏ chanh giúp gia tăng lượng chất xơ và vi chất mà nước ép hoặc phần thịt quả không cung cấp đủ.

Bên cạnh đó, chiết xuất vỏ chanh đã được chứng minh có khả năng chống lại hoạt động của vi khuẩn Streptococcus mutans gây sâu răng, củng cố bằng chứng cho thấy các thành phần khác của loại quả này cũng có thể mang lại lợi ích tương tự cho sức khỏe răng miệng.

Một số chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa trong vỏ chanh còn làm giảm huyết áp cao. Ảnh: Internet

Một số chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa trong vỏ chanh còn làm giảm huyết áp cao, cholesterol cao và béo phì.

Ngoài ra, hàm lượng kháng sinh và kháng nấm trong vỏ chanh có thể chống lại và làm giảm sự phát triển của vi sinh vật trên da và cơ thể, đặc biệt là những vi khuẩn kháng thuốc.

Vỏ chanh và các loại vỏ cam, quýt khác cũng có khả năng chống ung thư nhờ các chất chống oxy hóa như D-limonene, vitamin C và hesperidin, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể.