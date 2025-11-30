5 nhóm người không nên ăn ớt

(GLO)- Quả ớt có nhiều hoạt chất tốt cho sức khỏe nhưng bạn nên ăn lượng vừa phải, phù hợp cơ địa giúp tận dụng tối đa công dụng và tránh các rủi ro không mong muốn.

Việc ăn ớt có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân, cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ hệ tiêu hóa, chống oxy hóa và chống viêm, giảm đau, và có thể kéo dài tuổi thọ.

Quả ớt﻿ có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, tuy nhiên có người nên hạn chế hoặc tránh ăn ớt để bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một loại thực phẩm có bổ dưỡng đến đâu, nếu tiêu thụ quá nhiều, không đúng cách hoặc không phù hợp với thể trạng của người dùng đều có thể gây hại. Ớt cay cũng không ngoại lệ, việc ăn quá nhiều ớt có thể dẫn đến nhiều tác dụng phụ cho cơ thể.

Ăn ớt có thể kích thích viêm niêm mạc dạ dày, gây viêm loét và tăng nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày và đường ruột. Đặc biệt, 5 nhóm người sau nên hạn chế hoặc tránh ăn ớt để bảo vệ sức khỏe.

Người mới phẫu thuật: Sau phẫu thuật, người bệnh cần có thời gian để lành vết thương do đó cần hết sức tránh những thực phẩm cay, nóng. Trong khi ớt lại có tính nóng, dễ gây lở loét, nóng rát khi ăn nhiều. Vì vậy, bạn nên sử dụng lượng ớt vừa phải sau phẫu thuật, tốt nhất là không nên ăn trong thời gian này để tránh những biến chứng sau phẫu thuật không đáng có.

Người bị viêm da, người có nhiều mụn: Vị cay của ớt gây nóng trong, do đó những người bị viêm da hay nổi mụn thì không nên ăn loại gia vị này bởi nó sẽ khiến tình trạng mụn nghiêm trọng hơn.

Người bị trĩ: Đối với người bị trĩ ngoại hay trĩ nội đều không nên ăn cay. Việc ăn cay có thể khiến các búi trĩ sưng to và gây đau rát hơn bình thường.

Người mắc bệnh tim, cao huyết áp: Ớt có thể làm tăng lưu lượng máu, khiến tim đập nhanh và phải hoạt động nhiều hơn. Với người tim yếu, điều này có thể dẫn đến khó thở, suy tim hoặc biến chứng nguy hiểm.

Người mắc sỏi mật: Ăn ớt khiến dạ dày tăng tiết dịch, làm túi mật co thắt nhiều hơn. Điều này không chỉ gây đau mà còn ảnh hưởng xấu đến chức năng gan, dễ làm nặng thêm tình trạng viêm gan hoặc viêm tụy.