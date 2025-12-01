Lợi ích của việc ăn cháo vào buổi sáng

(GLO)- Cháo là một lựa chọn tuyệt vời về mặt khoa học dinh dưỡng cho bữa sáng, nếu được kết hợp đầy đủ các nhóm chất. Việc ăn cháo vào buổi sáng có lợi đối với sức khỏe tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và hơn thế nữa.

Lợi ích của việc ăn cháo buổi sáng giúp bù nước cho cơ thể: Vì cháo có hàm lượng nước rất cao, thường là tỷ lệ 1 phần gạo : 8-10 phần nước. Lợi ích của việc ăn cháo buổi sáng giúp bổ sung nước nhẹ nhàng cho cơ thể ngay sau khi thức dậy. Điều này giúp kích thích các cơ quan hoạt động, đặc biệt là hỗ trợ hệ thống bài tiết hoạt động hiệu quả hơn.

Ăn cháo buổi sáng giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa: Khi cháo được nấu chín nhừ, có kết cấu mềm, tinh bột đã được "phân rã" ở mức độ nhất định. Điều này giúp dạ dày và ruột non không cần phải hoạt động mạnh để tiêu hóa. Đây là một lợi thế lớn, giúp cơ thể tiết kiệm năng lượng tiêu hóa để tập trung vào các hoạt động khác trong ngày.

Làm ấm cơ thể và phòng ngừa cảm lạnh: Đặc biệt trong những ngày se lạnh, một tô cháo nóng hổi giúp làm ấm cơ thể từ bên trong, kích thích lưu thông máu và khởi động quá trình trao đổi chất. Nếu cháo được nấu cùng gừng, tía tô, hoặc hành lá, nó còn giúp tăng cường khả năng chống lạnh và phòng ngừa cảm cúm vặt.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi nấu đúng cách: So với một chén cơm trắng chứa khoảng 100-130 kcal, một bát cháo đặc (tương đương lượng gạo đó) lại chứa ít calo hơn đáng kể (khoảng 30-50 kcal cho 100 g cháo đặc). Thể tích lớn của cháo mang lại cảm giác no nhanh và no lâu, giúp bạn giảm lượng calo nạp vào mà không bị đói.

Tăng cường năng lượng ổn định và nhanh chóng: Cháo là nguồn carbohydrate dễ hấp thụ. Khi ăn cháo, cơ thể nhanh chóng nhận được glucose - nguồn năng lượng chính cho não và cơ bắp - giúp bạn tỉnh táo và tràn đầy năng lượng để bắt đầu công việc. Việc kết hợp thêm ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, yến mạch) sẽ giúp năng lượng này được giải phóng từ từ, giữ mức đường huyết ổn định hơn.

Thích hợp cho mọi đối tượng và độ tuổi: Nhờ kết cấu mềm, cháo là món ăn lý tưởng cho cả những người có hệ tiêu hóa yếu như trẻ nhỏ, người cao tuổi và người ốm. Đặc biệt đối với những người bị cảm sốt, chức năng đường tiêu hóa kém, đang hồi phục sau phẫu thuật và mắc các bệnh về răng miệng, ăn cháo có những lợi ích nhất định.

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày và có tác động đến năng lượng của chúng ta. Bữa ăn không đủ chất có thể tác động tiêu cực đến thể lực, tâm trạng của bạn suốt cả ngày. Đối với trẻ em, cơ thể đang trong giai đoạn phát triển quan trọng, nếu ăn sáng bằng cháo kéo dài có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng.

Nếu vẫn muốn ăn cháo thường xuyên, bạn nên bổ sung các thực phẩm khác để tăng dinh dưỡng cho bữa sáng như thêm thịt gà, cá, tôm, trứng. Điều này giúp bạn dễ dàng tuân thủ nguyên tắc bữa sáng cân bằng, đảm bảo cơ thể nhận đủ chất mà không bị nhàm chán.