Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo LĐO, VOV)

(GLO)- Sữa chua là thực phẩm giàu lợi khuẩn và tốt cho tiêu hóa, nhưng không phải món nào cũng phù hợp để dùng kèm. Một số thực phẩm khi kết hợp với sữa chua có thể gây đầy bụng, ảnh hưởng tiêu hóa hoặc làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Thịt chế biến sẵn

Thịt đã qua chế biến thường bổ sung nhiều nitrat, chất này có thể giúp thịt không bị hư nhưng một khi gặp axit hữu cơ có trong sữa chua sẽ sinh ra chất axit nito gây ung thư.

nhung-thuc-pham-can-tranh-an-cung-voi-sua-chua.jpg
Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua như: thịt chế biến sẵn, xoài, hành tây... Ảnh minh họa: VOV

Do đó, tốt nhất là bạn nên dùng sữa chua sau khi ăn thực phẩm có chứa nitrat ít nhất 1 giờ.

Đậu nành

Sữa chua rất giàu canxi, lượng canxi này bị ảnh hưởng bởi một chất hóa học trong đậu nành, có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ canxi của cơ thể. Nếu kết hợp ăn đậu nành và sữa chua trong thời gian dài sẽ có thể khiến cơ thể bị thiếu canxi trầm trọng.

Hành tây

Sữa chua ở dạng thực phẩm có tính lạnh, trong khi hành tây tạo ra nhiệt trong cơ thể. Sự kết hợp nóng và lạnh này có thể gây dị ứng da như phát ban, chàm, vẩy nến và các vấn đề khác.

Sữa

Sữa và sữa chua là 2 nguồn protein động vật. Do đó, không nên tiêu thụ cùng nhau vì có thể gây tiêu chảy, ợ chua và chướng bụng.

Xoài

Sữa chua trộn với xoài cắt nhỏ có thể trở thành món tráng miệng hoàn chỉnh. Tuy nhiên, xoài và sữa chua cũng tạo ra nhiệt và lạnh trong cơ thể, có thể gây ra các vấn đề về da, độc tố và nhiều vấn đề trong cơ thể.

Thuốc

Khi dùng sữa chua cùng với thuốc sẽ làm giảm dược tính của thuốc. Ảnh minh họa: Internet
Khi dùng sữa chua cùng với thuốc sẽ làm giảm dược tính của thuốc. Ảnh minh họa: Internet

Khi dùng sữa chua cùng với thuốc sẽ làm giảm dược tính của thuốc, ảnh hưởng đến hiệu quả thuốc. Vì thế, không nên uống thuốc cùng với sữa chua cũng như không nên ăn sữa chua ngay sau khi uống thuốc.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ bởi nhiều ích lợi. Ảnh: Internet

Lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ

Dinh dưỡng

(GLO)- Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ. Với hàm lượng vitamin C, mangan và các enzyme tự nhiên dồi dào, dứa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tâm trạng.

Bí đỏ được xem là "thực phẩm vàng” cho mọi lứa tuổi. Ảnh: Internet

Bí đỏ - “Thực phẩm vàng” cho mọi lứa tuổi

Dinh dưỡng

(GLO)- Bí đỏ là nguồn dinh dưỡng quý giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện thị lực và phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính. Nhờ chứa nhiều vitamin A, C, chất xơ và chất chống oxy hóa, bí đỏ được ví như “thực phẩm vàng” cho mọi lứa tuổi.

Trứng luộc là một trong những món ăn đêm không gây tăng cân. Ảnh: M.T

Những món ăn đêm không gây tăng cân bạn nên biết

Dinh dưỡng

(GLO)- Cơn đói vào đêm muộn là điều khó tránh, song ăn khuya không phải lúc nào cũng khiến bạn tăng cân. Chỉ cần chọn đúng thực phẩm, bạn vẫn có thể ngủ ngon mà không lo ảnh hưởng vóc dáng. Dưới đây là những món ăn đêm không gây tăng cân bạn có thể sử dụng.

Những thực phẩm “vàng” giúp runner bứt phá thành tích

Những thực phẩm “vàng” giúp runner bứt phá thành tích

Dinh dưỡng

(GLO)- Không chỉ luyện tập đúng cách, chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quyết định trong hành trình chạy bộ. Từ bữa sáng giàu năng lượng, món ăn phục hồi sau khi chạy, đến thực phẩm “tiếp sức” cho đường dài. Tất cả là “bí kíp vàng” giúp runner duy trì thể lực và chinh phục những cung đường.

null