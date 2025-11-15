(GLO)- Sữa chua là thực phẩm giàu lợi khuẩn và tốt cho tiêu hóa, nhưng không phải món nào cũng phù hợp để dùng kèm. Một số thực phẩm khi kết hợp với sữa chua có thể gây đầy bụng, ảnh hưởng tiêu hóa hoặc làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Thịt chế biến sẵn

Thịt đã qua chế biến thường bổ sung nhiều nitrat, chất này có thể giúp thịt không bị hư nhưng một khi gặp axit hữu cơ có trong sữa chua sẽ sinh ra chất axit nito gây ung thư.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua như: thịt chế biến sẵn, xoài, hành tây... Ảnh minh họa: VOV

Do đó, tốt nhất là bạn nên dùng sữa chua sau khi ăn thực phẩm có chứa nitrat ít nhất 1 giờ.

Đậu nành

Sữa chua rất giàu canxi, lượng canxi này bị ảnh hưởng bởi một chất hóa học trong đậu nành, có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ canxi của cơ thể. Nếu kết hợp ăn đậu nành và sữa chua trong thời gian dài sẽ có thể khiến cơ thể bị thiếu canxi trầm trọng.

Hành tây

Sữa chua ở dạng thực phẩm có tính lạnh, trong khi hành tây tạo ra nhiệt trong cơ thể. Sự kết hợp nóng và lạnh này có thể gây dị ứng da như phát ban, chàm, vẩy nến và các vấn đề khác.

Sữa

Sữa và sữa chua là 2 nguồn protein động vật. Do đó, không nên tiêu thụ cùng nhau vì có thể gây tiêu chảy, ợ chua và chướng bụng.

Xoài

Sữa chua trộn với xoài cắt nhỏ có thể trở thành món tráng miệng hoàn chỉnh. Tuy nhiên, xoài và sữa chua cũng tạo ra nhiệt và lạnh trong cơ thể, có thể gây ra các vấn đề về da, độc tố và nhiều vấn đề trong cơ thể.

Thuốc

Khi dùng sữa chua cùng với thuốc sẽ làm giảm dược tính của thuốc. Ảnh minh họa: Internet

Khi dùng sữa chua cùng với thuốc sẽ làm giảm dược tính của thuốc, ảnh hưởng đến hiệu quả thuốc. Vì thế, không nên uống thuốc cùng với sữa chua cũng như không nên ăn sữa chua ngay sau khi uống thuốc.