Lợi ích không ngờ của phần xơ trắng trong quả quýt không phải ai cũng biết

(GLO)- Nhiều người ăn quýt khi bóc vỏ thường loại bỏ luôn những sợi tơ trắng dính chặt giữa vỏ và quả. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng Hàn Quốc, phần “chỉ trắng” này thực chất lại rất có lợi cho sức khỏe.

Phần xơ trắng trong quả quýt có lợi ích không ngờ. Ảnh: Internet

Báo cáo của Cục Phát triển Nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc công bố ngày 23-11 cho biết những sợi “chỉ trắng” gọi là “gyullak” trong tiếng Hàn, là một dạng sợi thực vật. Dù có kết cấu hơi dai và ít hương vị khiến nhiều người thường bỏ đi, gyullak lại chứa nhiều dưỡng chất quý.

Cũng theo công bố , gyullak giàu pectin-một loại chất xơ hòa tan hỗ trợ tiêu hóa, bảo vệ hệ vi khuẩn đường ruột có lợi và giúp củng cố thành ruột. Pectin còn góp phần giảm táo bón bằng cách kích thích nhu động ruột. Bên cạnh đó, gyullak cũng chứa hesperidin, hợp chất thực vật có tác dụng giảm viêm và hỗ trợ phòng ngừa các bệnh liên quan đến mạch máu.

Một quan chức Cục Phát triển Nông thôn Hàn Quốc nhấn mạnh rằng, dù xơ quýt hơi dai, người dùng không nên loại bỏ chúng khi ăn, do phần sợi trắng, thậm chí cả vỏ quýt, đều chứa nhiều vitamin và hesperidin, góp phần tăng cường miễn dịch.

Ngoài lợi ích không ngờ của phần xơ trắng trong quả quýt thì loại trái cây quen thuộc này dễ ăn, có hàm lượng dinh dưỡng cao, chứa nhiều chất xơ. Chúng ta có thể sử dụng loại quả này để chế biến nhiều món ăn khác nhau, ép nước và làm sinh tố giải khát, làm mứt hoặc nước sốt cho các loại salad.

Các chuyên gia đã chỉ ra những lợi ích về sức khỏe đáng ngạc nhiên của quả quýt như: chứa nhiều chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe não bộ, cải thiện các vấn đề về da, tăng cường sức khỏe tim mạch và ăn quýt cũng là hình thức giảm cân lành mạnh.