Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Ăn khuya có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Theo TTXVN, TNO)

(GLO)- Do công việc, cuộc sống mà nhiều người thường ăn khuya sẽ gây tác hại nghiêm trọng tới sức khỏe của bản thân. Và, thói quen này có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Trong đánh giá từ các nghiên cứu y học, thói quen ăn uống vào ban đêm có thể gây ra nhiều tác động bất lợi đối với sức khỏe, bao gồm rối loạn tiêu hóa, mất cân bằng hormone điều hòa cảm giác đói và no, suy giảm chất lượng giấc ngủ và gia tăng nguy cơ tăng cân, rối loạn đường huyết cũng như các vấn đề chuyển hóa.

an-khuya.jpg
Ăn khuya có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Ảnh: Internet

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hệ tiêu hóa của con người hoạt động theo nhịp sinh học tự nhiên, có xu hướng chậm lại vào ban đêm. Trong khoảng thời gian này, lượng axit dạ dày giảm, nhu động ruột chậm hơn, quá trình tiết enzyme của tuyến tụy và mật cũng suy giảm. Việc ăn uống khi cơ thể cần nghỉ ngơi có thể khiến thức ăn lưu lại lâu trong dạ dày và ruột, gây đầy bụng, khó tiêu và cảm giác khó chịu.

Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, mắc các bệnh như hội chứng ruột kích thích, viêm ruột, viêm dạ dày hoặc trào ngược dạ dày-thực quản được cho là dễ chịu tác động rõ rệt hơn.

Cũng theo một số bác sĩ nhận định, cơ thể có thể “diễn giải” việc ăn khuya như một dạng căng thẳng sinh lý, khiến các triệu chứng tiêu hóa nặng hơn vào buổi sáng hôm sau.

Ngoài ra, ăn khuya cũng ảnh hưởng đến các hormone điều hòa cảm giác đói và no. Ban đêm, hormone leptin - giúp tạo cảm giác no - thường tăng cao, trong khi việc ăn muộn có thể làm gia tăng tác động của ghrelin - hormone kích thích cảm giác đói. Tình trạng mất cân bằng này dễ dẫn tới cảm giác thèm ăn nhiều hơn trong ngày hôm sau.

Cạnh đó, khả năng kiểm soát đường huyết của cơ thể vào ban đêm kém hơn do độ nhạy insulin giảm. Các bữa ăn muộn có xu hướng gây tăng đường huyết mạnh hơn, từ đó làm gia tăng nguy cơ kháng insulin nếu kéo dài.

Thói quen này cũng làm chất lượng giấc ngủ bị ảnh hưởng, đặc biệt là khi ăn khuya với các thực phẩm nhiều chất béo, đường hoặc caffeine. Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn muộn có liên quan tới thời gian ngủ ngắn hơn, dễ thức giấc và cảm giác mệt mỏi vào ngày hôm sau.

Nên kết thúc bữa ăn ít nhất từ 2,5 đến 3 giờ trước khi đi ngủ, duy trì bữa ăn đều đặn vào ban ngày và lựa chọn thực phẩm nhẹ nếu không thể tránh ăn muộn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đối với sức khỏe - Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo.

Phương pháp 'nghỉ ngơi tiêu hóa' phần nào giảm tác hại của ăn khuya (ảnh minh họa).
Phương pháp 'nghỉ ngơi tiêu hóa' phần nào giảm tác hại của ăn khuya (ảnh minh họa).

Chuyên gia dinh dưỡng chỉ cách giảm tác hại của ăn khuya

Trang tin Eat This, Not That! dẫn thông tin từ Chuyên gia dinh dưỡng Laura Burak (đang làm việc tại Mỹ) cho biết, một nguyên tắc phần nào có thể giúp mọi người giảm bớt tác hại sức khỏe nếu ăn khuya.

"Tôi gọi đó là phương pháp 'nghỉ ngơi tiêu hóa'. Cụ thể, bạn nên để cơ thể ngừng ăn và ổn định lại trong một khoảng thời gian, thông thường là từ 10-12 giờ sau bữa ăn cuối cùng của ngày, kéo dài cho đến bữa sáng của hôm sau"-Bà Burak giải thích.

Chuyên gia Burak tư vấn: "Ví dụ, nếu bạn ăn bữa cuối cùng trong ngày lúc 8 giờ tối, thì không ăn sáng cho đến 8 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên, cách tốt nhất vẫn là không nên ăn khuya thường xuyên, nếu bạn muốn cơ thể luôn khỏe mạnh và thon thả".

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Ăn chuối giờ nào là tốt nhất?

Ăn chuối giờ nào là tốt nhất?

Chuối là loại trái cây ngon miệng có vị ngọt tự nhiên, tiện sử dụng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Và câu hỏi nhiều người đặt ra là: Ăn chuối lúc nào là tốt nhất?

Có thể bạn quan tâm

4 loại trái cây tốt cho tim mạch

4 loại trái cây tốt cho tim mạch

Dinh dưỡng

Ăn nhiều trái cây là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm nguy cơ bệnh tim. Chúng chứa những thành phần được chứng minh giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol có hại và cải thiện chức năng nội mạc mạch máu.

Đậu phụ có thật sự “lành tính”?

Đậu phụ có thật sự “lành tính”?

Dinh dưỡng

(GLO)- Đậu phụ là món ăn quen thuộc và được xem là lựa chọn lành mạnh cho mọi lứa tuổi. Thế nhưng, trên thực tế, nếu ăn quá nhiều đậu phụ hoặc sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Dinh dưỡng

(GLO)- Cà tím ẩn trong mình một “kho báu” dinh dưỡng nhưng lại ít người để ý. Từ chất chống oxy hóa mạnh, lượng chất xơ dồi dào đến khả năng hỗ trợ tim mạch và kiểm soát cân nặng, loại quả tím sẫm này xứng đáng được đặt đúng vị trí trong thực đơn hằng ngày.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua

Dinh dưỡng

(GLO)- Sữa chua là thực phẩm giàu lợi khuẩn và tốt cho tiêu hóa, nhưng không phải món nào cũng phù hợp để dùng kèm. Một số thực phẩm khi kết hợp với sữa chua có thể gây đầy bụng, ảnh hưởng tiêu hóa hoặc làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ bởi nhiều ích lợi. Ảnh: Internet

Lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ

Dinh dưỡng

(GLO)- Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ. Với hàm lượng vitamin C, mangan và các enzyme tự nhiên dồi dào, dứa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tâm trạng.

ít ai biết rằng, vỏ chanh lại là một “kho báu” dinh dưỡng quý giá. Ảnh: Internet

Khám phá “kho báu” dinh dưỡng từ vỏ chanh

Dinh dưỡng

(GLO)- Vỏ chanh thường bị bỏ đi sau khi vắt lấy nước, song ít ai biết rằng, đây là một “kho báu” dinh dưỡng quý giá. Giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, tinh dầu tự nhiên và chất xơ, vỏ chanh giúp tăng cường sức đề kháng, làm đẹp da, hỗ trợ tiêu hóa và phòng ngừa nhiều bệnh lý thường gặp.

null