Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

NHÃ UYÊN (theo Znews, GĐ&XH)

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đậu nành

nhung-thuc-pham-tranh-nau-cung-thit-heo-2232.png
Thịt heo nấu với đậu nành có thể làm giảm hấp thu dinh dưỡng, gây đầy bụng, khó tiêu. Ảnh: N.U/AI

Đậu nành và thịt heo không nên kết hợp với nhau vì đậu có hàm lượng axit phytic cao; 60-80% phốt pho trong đậu tồn tại dưới dạng axit phytic. Axit phytic thường tạo phức hợp với protein và khoáng chất, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ và làm giảm hiệu quả hấp thụ của chúng.

Ngoài ra, đậu nành có thể liên kết với các khoáng chất như canxi, sắt và kẽm trong thịt nạc, cản trở và làm giảm sự hấp thụ các nguyên tố này của cơ thể.

Trà

Không nên uống trà ngay sau khi ăn thịt heo. Bởi lẽ, axit tannic trong trà kết hợp với protein trong thịt heo sẽ tạo thành hợp chất có tính chát, làm chậm nhu động ruột và kéo dài thời gian lưu giữ phân trong ruột. Điều này không chỉ dễ gây táo bón mà còn làm tăng sự hấp thụ các chất độc hại và gây ung thư, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thịt bò

khong-phai-thuc-pham-nao-cung-nen-ket-hop-khi-che-bien.jpg
Không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp chế biến cùng thịt heo. Ảnh: Nhã Uyên

Tính chất của thịt heo và thịt bò xung khắc nhau, vì vậy không nên ăn chung. Cụ thể, thịt heo có vị chua và tính hàn, trong khi thịt bò có vị ngọt và tính ấm, có tác dụng làm dịu trung tiêu và bổ khí. Một bên là tính ấm, một bên là tính hàn; một bên bổ tỳ vị, bên kia là tính hàn và béo, không thích hợp cho người thể trạng yếu.

Lá mơ

Thịt heo chứa rất nhiều protein, nếu ăn chung với lá mơ dễ gây kết tủa đạm. Điều này khiến người ăn không thể hấp thu được. Vì vậy, cần kiêng kỵ để tránh gây tình trạng khó tiêu hóa, ngộ độc hoặc nhiễm độc lâu dài cho cơ thể.

Tôm, ốc, thịt chim

Theo tương quan ngũ hành, thịt heo kỵ với một số loại như tôm, ốc, cam thảo… vì nếu ăn cùng nhau dễ gây lạnh bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa. Trong khi đó, thịt heo nếu kết hợp với thịt chim cút sẽ hình thành các hắc tố gây đen da mặt; nếu nấu chung với thịt chim bồ câu dễ gây ra tình trạng khí huyết khó lưu thông, có hại cho sức khỏe.

null