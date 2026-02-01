Những dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu vitamin C

(GLO)- Cơ thể mệt mỏi, dễ bầm tím hay chảy máu chân răng… có thể là những tín hiệu sớm cho thấy cơ thể đang thiếu vitamin C. Nhận biết kịp thời các dấu hiệu này sẽ giúp chúng ta chủ động điều chỉnh chế độ dinh dưỡng.

Việc thiếu hụt vitamin C có thể dẫn đến các ảnh hưởng xấu cho sức khỏe. Ảnh: Internet

Vitamin C là một hợp chất có nhiều chức năng trong cơ thể, hoạt động chủ yếu chống lại sự oxy hóa của các gốc tự do và giúp bảo vệ các tế bào, mô trong cơ thể. Vì vậy, việc thiếu loại vitamin này có thể dẫn đến các ảnh hưởng xấu cho sức khỏe.

Mệt mỏi kéo dài là một trong những triệu chứng sớm nhất và phổ biến nhất của tình trạng thiếu vitamin C. Bởi vitamin C tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn.

Khi thiếu hụt, cơ thể không đủ năng lượng để vận hành, khiến bạn luôn cảm thấy uể oải, thiếu sức sống và tinh thần trở nên nhạy cảm, dễ cáu gắt hơn bình thường.

Mệt mỏi kéo dài là một trong những triệu chứng sớm nhất và phổ biến nhất của tình trạng thiếu vitamin C. Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C là "nhiên liệu" cho các tế bào bạch cầu hoạt động để tiêu diệt vi khuẩn và virus xâm nhập. Do đó, những người thiếu Vitamin C cũng thường xuyên bị cảm lạnh, viêm họng hoặc nhiễm trùng đường hô hấp tái đi tái lại nhiều lần trong năm và thời gian hồi phục sau bệnh cũng lâu hơn so với người bình thường.

Ngoài ra, vì là chất chống oxy hóa mạnh nên vitamin C giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường. Khi thiếu hụt vi chất này, làn da của bạn sẽ mất đi độ đàn hồi tự nhiên, dẫn đến tình trạng da trở nên thô ráp, xỉn màu và dễ xuất hiện các nếp nhăn sớm.

Một số dấu hiệu thiếu vitamin C khác mà bạn cũng cần lưu ý như: tăng cân không rõ nguyên nhân bởi vì vitamin C giúp đốt cháy chất béo; xuất huyết dưới da, xuất huyết khớp do tổn thương collagen dẫn đến suy yếu các mao mạch, có thể bị chảy máu kết mạc mắt, cơ thể dễ bị bầm tím.

Cùng với đó là dấu hiệu bị viêm lợi, chảy máu chân răng dẫn đến viêm chân răng; phụ nữ hành kinh ra nhiều máu hơn bình thường, có thể bị rong kinh... do khả năng chống oxy hóa và bảo vệ các tế bào miễn dịch bị giảm sút do thiếu vitamin C.

Mặt khác, thiếu vitamin C sẽ khiến bạn thường xuyên gặp phải tình trạng chảy máu cam.

Quả cam chứa rất nhiều vitamin C, giúp cơ thể tăng sức đề kháng. Ảnh: Mộc Trà

Nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu vitamin C là nguồn thực phẩm nạp vào cơ thể không cung cấp đủ lượng vitamin này. Vì thế, bạn cần thay đổi chế độ dinh dưỡng hằng ngày bằng cách bổ sung những thực phẩm giàu vitamin C vào bữa ăn để cải thiện.

Các loại rau củ, trái cây giàu vitamin C bạn có thể bổ sung gồm có măng tây, bông cải xanh, cà chua, cần tây, dứa, táo, cam, bưởi, quýt...

Bên cạnh việc thay đổi thực phẩm, có thể sử dụng các thực phẩm chức năng cung cấp vitamin C, thuốc bổ sung vitamin C. Tuy nhiên, việc nạp quá nhiều vitamin C cho cơ thể cũng có thể khiến bạn bị đau dạ dày, tiêu chảy; thậm chí tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến bệnh sỏi thận.

Vì vậy, hãy cân bằng lượng khoáng chất nạp vào cơ thể hằng ngày, và tránh việc lạm dụng đến các thực phẩm chức năng và thuốc cung cấp vitamin C.