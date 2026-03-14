Công an tỉnh Gia Lai tìm người làm chứng trong vụ TNGT xảy ra ngày 1-3-2024

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo về việc tìm người làm chứng trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) vào ngày 1-3-2024 tại ngã ba đường Trường Chinh giao nhau với đường Phạm Ngũ Lão (thuộc tổ 7, phường Trà Bá, TP. Pleiku cũ; nay là phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Thông qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Khoảng 20 giờ 33 phút ngày 1-3-2024, tại ngã ba đường Trường Chinh giao nhau với đường Phạm Ngũ Lão đã xảy ra vụ TNGT giữa xe mô tô BKS 81B2 - 436.65 do Ngô Nhật Lệ (SN 2000, trú tại tổ 2, phường Trà Bá, TP. Pleiku cũ; nay là phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) điều khiển với xe mô tô BKS 81B1 - 309.03 do bà Trần Thị Tâm (SN 1963, trú tại tổ 2, phường Trà Bá, TP. Pleiku cũ; nay là phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến bà Tâm bị thương, nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai, sau đó xuất viện.

Tại thời điểm xảy ra TNGT, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có 1 xe ô tô, loại xe 5-7 chỗ, màu sơn đen và 1 xe mô tô, loại xe số, màu sơn xanh (hiện chưa rõ BKS và người điều khiển) lưu thông phía sau cùng chiều với 2 phương tiện bị tai nạn.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo tìm người điều khiển xe ô tô màu sơn đen và mô tô màu sơn xanh nêu trên cùng người làm chứng, người biết việc trong vụ TNGT này; đồng thời đề nghị cung cấp thông tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để phối hợp giải quyết.

Địa chỉ liên hệ tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) hoặc Điều tra viên Triệu Đỗ Trường Sơn - Trực ban hình sự Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra qua số điện thoại: 069.432.6456.

Công an phường Hội Phú bắt 2 “siêu trộm”

(GLO)- Ngày 11-3, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ Mai Cao Phước (SN 1973, trú tại phường Hội Phú) và Trần Nhật Phương (SN 1986, trú tại phường An Phú) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm ma túy tuổi thiếu niên

(GLO)- Ngày 10-3, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triệt xóa một tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, các đối tượng liên quan chủ yếu là thanh thiếu niên.

Vụ án 'Xôi Lạc TV': Khởi tố thêm 8 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ nhiều xe sang

Liên quan vụ án "Xôi Lạc TV", Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố thêm 8 bị can nâng tổng số lên 38 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ nhiều ô tô hạng sang, tiền mặt cùng hàng chục thiết bị công nghệ, với tổng giá trị tài sản ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Siết chặt an toàn giao thông đường thủy từ bến bãi

(GLO)- Để phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các bến, bãi và tuyến du lịch. Công tác tuyên truyền cũng được chủ động triển khai toàn diện nhằm phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ cơ sở.

Xử lý nữ tài xế trong vụ 2 ô tô dừng đối đầu nhau trên đường phố Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 28-2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà B.T.P.M. (SN 1979, trú phường Quy Nhơn) - người điều khiển ô tô biển kiểm soát 77A-127.31 trong vụ 2 ô tô dừng đối đầu trên đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn).

