Công an tỉnh Gia Lai tìm người làm chứng trong vụ TNGT xảy ra ngày 1-3-2024

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo về việc tìm người làm chứng trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) vào ngày 1-3-2024 tại ngã ba đường Trường Chinh giao nhau với đường Phạm Ngũ Lão (thuộc tổ 7, phường Trà Bá, TP. Pleiku cũ; nay là phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Thông qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Khoảng 20 giờ 33 phút ngày 1-3-2024, tại ngã ba đường Trường Chinh giao nhau với đường Phạm Ngũ Lão đã xảy ra vụ TNGT giữa xe mô tô BKS 81B2 - 436.65 do Ngô Nhật Lệ (SN 2000, trú tại tổ 2, phường Trà Bá, TP. Pleiku cũ; nay là phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) điều khiển với xe mô tô BKS 81B1 - 309.03 do bà Trần Thị Tâm (SN 1963, trú tại tổ 2, phường Trà Bá, TP. Pleiku cũ; nay là phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến bà Tâm bị thương, nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai, sau đó xuất viện.

Tại thời điểm xảy ra TNGT, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có 1 xe ô tô, loại xe 5-7 chỗ, màu sơn đen và 1 xe mô tô, loại xe số, màu sơn xanh (hiện chưa rõ BKS và người điều khiển) lưu thông phía sau cùng chiều với 2 phương tiện bị tai nạn.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra thông báo tìm người điều khiển xe ô tô màu sơn đen và mô tô màu sơn xanh nêu trên cùng người làm chứng, người biết việc trong vụ TNGT này; đồng thời đề nghị cung cấp thông tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để phối hợp giải quyết.

Địa chỉ liên hệ tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) hoặc Điều tra viên Triệu Đỗ Trường Sơn - Trực ban hình sự Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra qua số điện thoại: 069.432.6456.