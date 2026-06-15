Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác sát hạch lái xe

(GLO)- Sáng 15-6, đoàn công tác do Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tổ chức kỳ sát hạch lái xe cơ giới đường bộ số GLT-2026-K147 tại Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng nghề số 21 (Binh đoàn 15).

Kỳ sát hạch đợt này có 246 hồ sơ dự thi các hạng B01, B và C1. Đoàn công tác đã kiểm tra toàn diện các khâu trong quy trình sát hạch, từ công tác tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi lý thuyết đến thực hành lái xe trong sa hình.

Đoàn công tác kiểm tra toàn diện các khâu trong quy trình sát hạch. Ảnh: Mạnh Hà

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy trình, quy định trong tổ chức sát hạch; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi; hệ thống camera giám sát; công tác giám sát, điều hành của cán bộ làm nhiệm vụ.

Theo báo cáo của Trung tâm sát hạch lái xe, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị; tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên máy tính và xe sát hạch; tăng cường kiểm tra nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao; đồng thời, hướng dẫn thí sinh cài đặt, sử dụng ứng dụng VneTraffic.

Qua kiểm tra, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của đơn vị trong công tác tổ chức sát hạch; đồng thời yêu cầu Hội đồng sát hạch tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, tăng cường giám sát, phòng ngừa sai phạm, bảo đảm tính công khai, minh bạch và khách quan trong các kỳ sát hạch.