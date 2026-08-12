Hỗ trợ kinh phí cho 7 trường hợp khó khăn trên địa bàn phường Pleiku

(GLO)- Chiều 11-8, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công ty TNHH Ngọc Hoa và Khách sạn Tre Xanh trao kinh phí hỗ trợ thường xuyên cho 7 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku trao kinh phí hỗ trợ cho em Trần Ngọc Nhân. Ảnh: Bá Bính

Theo đó, Khách sạn Tre Xanh hỗ trợ thường xuyên cho 6 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 500 nghìn đồng/tháng.

Công ty TNHH Ngọc Hoa hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng cho em Trần Ngọc Nhân (trú tại tổ dân phố 16, phường Pleiku). Em Nhân mồ côi bố mẹ, hiện sống cùng ông bà nội tuổi đã cao.



Từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku duy trì hỗ trợ 9 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, 7 trường hợp được hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng và 2 trường hợp được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, Hội còn tích cực vận động, kết nối các tổ chức, cá nhân hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, người già neo đơn; đồng thời triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn.