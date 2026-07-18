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Khám, tư vấn sức khỏe cho 500 đối tượng chính sách, người có công và nhân dân xã Bờ Ngoong

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NGỌC HÀ
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(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 18-7, Bệnh viện Quân y 211 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đoàn 34) đã tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 đối tượng chính sách và nhân dân trên địa bàn xã Bờ Ngoong.

Theo đó, Bệnh viện Quân y 211 đã huy động hơn 30 cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ thuộc các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Mắt, Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt, Da liễu… cùng trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám, chẩn đoán và tư vấn sức khỏe cho các đối tượng chính sách và người dân.

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Các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 khám, tư vấn sức khỏe cho các đối tượng chính sách và người dân xã Bờ Ngoong. Ảnh: Mạnh Hà

Các y, bác sĩ đã tiến hành khám lâm sàng, thực hiện các chỉ định cận lâm sàng theo yêu cầu như: cân đo, lấy mạch, huyết áp, khám chuyên khoa, đo điện tim, siêu âm, xét nghiệm… đối với từng trường hợp cần thiết.

Đồng thời, tiến hành tư vấn chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn điều trị, cấp phát thuốc điều trị và tặng túi thuốc gia đình miễn phí. Tổng kinh phí triển khai chương trình hơn 180 triệu đồng, từ nguồn dành cho công tác an sinh xã hội của bệnh viện.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được Bệnh viện Quân y 211 triển khai. Qua đó, thể hiện trách nhiệm chính trị, sự tri ân của thế hệ cán bộ, nhân viên, y, bác sĩ của đơn vị đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc; góp phần chăm lo tốt sức khỏe nhân dân và xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân trên địa bàn ngày càng bền chặt.

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Bệnh viện Quân y 211 tặng 10 suất quà cho 10 gia đình chính sách tại xã Bờ Ngoong.
﻿Ảnh: Mạnh Hà

Dịp này, Bệnh viện Quân y 211 đã tặng 10 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho 10 gia đình chính sách; Vietcombank chi nhánh Gia Lai tặng 400 suất quà cho gia đình chính sách và người dân xã Bờ Ngoong.

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