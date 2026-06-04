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Gia Lai: Tặng quà cho người cao tuổi, bệnh nhân nghèo và học sinh vượt khó

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KIM HƯỜNG KIM HƯỜNG

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) và Hội Ánh sáng từ tâm Phù Cát đã chung tay tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng đến người cao tuổi, bệnh nhân nghèo và học sinh vượt khó trên địa bàn tỉnh. 

Hướng tới Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6-6), sáng 2-6, Hội Chữ thập đỏ phường Hoài Nhơn Đông phối hợp với các nhà hảo tâm trao tặng 120 suất quà cho người già yếu, đau bệnh trên địa bàn phường.

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Hội Chữ thập đỏ phường Hoài Nhơn Đông trao quà cho người cao tuổi già yếu. Ảnh: Quỳnh Ngân

Mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm và một số nhu yếu phẩm khác trị giá 300 ngàn đồng. Tổng các suất quà trao dịp này là 36 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Hội Ánh sáng từ tâm Phù Cát cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 340 suất quà tình thương cho bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế Phù Cát. Trong số đó có 40 suất quà dành cho bệnh nhi khó khăn.

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Hội Ánh sáng Từ tâm Phù Cát trao quà cho học sinh vượt khó trên địa bàn xã Phù Cát. Ảnh: Kim Hường

Trước đó, Hội Ánh sáng từ tâm Phù Cát cũng kết nối các tổ chức cá nhân hảo tâm trao tặng 70 suất quà (300 ngàn đồng/suất) và 5 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, học sinh vượt khó đến trường trên địa bàn xã Phù Cát nhằm động viên các em tiếp tục đến trường, học tập tốt. Tổng giá trị các hoạt động tặng quà và trao xe đạp là 100 triệu đồng.

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